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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Конструктор пакетного предложения от "Ростелекома": теперь каждый может создать свой идеальный тариф

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" значительно усовершенствовал линейку конвергентных тарифов, которые включают в себя четыре основные услуги: домашний интернет, интерактивное ТВ, мобильную связь и онлайн-кинотеатр. Сегодня новый тариф-конструктор позволяет индивидуально настраивать все цифровые услуги, входящие в пакет.

Теперь абоненты "Ростелекома" могут не только объединять все необходимые услуги в один счет, но и настраивать каждую с учетом своих потребностей: выбирать оптимальную скорость интернета, управлять количеством минут мобильной связи, выбирать пакеты каналов интерактивного ТВ и фильмов в онлайн-кинотеатре Wink.

Семьи могут воспользоваться привлекательной опцией, подключив до пяти номеров для совместного использования пакета минут, СМС и безлимитного интернета. Пользователи интерактивного ТВ и Wink оценят опцию "Управление просмотром", которая позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, использовать архив программ, прошедших в эфире за последние трое суток. Смотреть кино и любимые телеканалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

"Огромная доля абонентов на рынке не используют опции, оплаченные в пакетном тарифе, и, напротив, вынуждены докупать гигабайты мобильного интернета или минуты звонков, если включенных в пакетный тариф оказалось недостаточно. "Ростелеком" создал для своих клиентов самый, на наш взгляд, комфортный и технологичный тариф-конструктор, с помощью которого можно подключать только реально необходимые цифровые услуги и только тот их объем, который используется. Теперь каждый может настроить идеальный тариф с учетом своих потребностей и не переплачивать", — рассказал старший вице-президент по работе с массовым сегментом компании "Ростелеком" Антон Годовиков.

Менять параметры цифровых услуг и сервисов можно в личном кабинете. Цена будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от индивидуального выбора.

Собрать свой индивидуальный тариф можно на странице rt.ru/flex-combo. Название пакета и абонентская плата определятся автоматически.

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