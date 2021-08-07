Жители Самарской области взяли 43,1 млрд руб. по ипотечным кредитам с начала года

В первом полугодии 2021 г. жители Самарской области оформили более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 43,1 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России.

Это на 38,7% по количеству и на 62% по объему больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

"Ипотека продолжает оставаться востребованным инструментом решения жилищного вопроса, — отмечает заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов. — Рекордным объемам выдачи по-прежнему способствуют сохраняющиеся на низком уровне процентные ставки по кредитам в этом сегменте рынка. Это обусловлено, в том числе продолжающимся действием программ льготной ипотеки".

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Самарской области в январе — июне 2021 года, находилась в диапазоне от 7,3 до 7,6% (в январе–июне 2020 г. — 7,9-9,1%).