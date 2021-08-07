Жители Самарской области взяли 43,1 млрд руб. по ипотечным кредитам с начала года

В первом полугодии 2021 г. жители Самарской области оформили более 20 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 43,1 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России.
Это на 38,7% по количеству и на 62% по объему больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
"Ипотека продолжает оставаться востребованным инструментом решения жилищного вопроса, — отмечает заместитель управляющего Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов. — Рекордным объемам выдачи по-прежнему способствуют сохраняющиеся на низком уровне процентные ставки по кредитам в этом сегменте рынка. Это обусловлено, в том числе продолжающимся действием программ льготной ипотеки".
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным жителям Самарской области в январе — июне 2021 года, находилась в диапазоне от 7,3 до 7,6% (в январе–июне 2020 г. — 7,9-9,1%).
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.