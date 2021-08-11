"Ладья" одержала победу над "Амурскими тиграми"

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"Ладья" в контрольном матче одержала победу над "Амурскими тиграми", - которых волжане два дня назад победили в матче "Кубка Сахарова" (3:2 ОТ). - 4:2.