"Ладья" одержала победу над "Амурскими тиграми"

"Ладья" в контрольном матче одержала победу над "Амурскими тиграми", - которых волжане два дня назад победили в матче "Кубка Сахарова" (3:2 ОТ). - 4:2.
Во всех шайбах "Ладьи" поучаствовал Глеб Лачинов, недавно выменянный у "Ак Барса": у него дубль и две голевые передачи.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!