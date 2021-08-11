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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2: назовите сеть по-своему

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 первой из "большой четверки" предложила клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона. Развлекательная фишка может быть использована и в бизнес-целях. Возможность установить уникальное имя сети пригодится инстаблогерам, которые часто включают скриншоты или скринкасты в контент своего блога.

Фото: предоставлено Tele2

Новая услуга позволяет изменить на экране смартфона название сети Tele2 на любое другое. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день. Для названия следует использовать латинские буквы и цифры, не более 15 символов.

Результаты пилотирования проекта показали, что услуга востребована у клиентов. Самыми популярными вариантами у участников пилота стали: географические названия, имена людей, названия брендов и компаний. Интересно, что некоторые абоненты по-своему переименовали текущее название сети: Tele2forever, Tele25G, Tele2theBest, Tele2Boom, NewTele2. Среди необычных идей у участников эксперимента — KUKUSIKI, Zuzliki и Bambaleilo.

На мировом и российском телеком-рынке мобильные операторы нередко используют название сети в смартфоне в качестве маркетингового инструмента. Например, компании изменяли значок идентификатора сети на 5G, чтобы сделать анонс запуска услуг пятого поколения, или устанавливали другое название сети в телефонах своих клиентов для рассказа о рекламных кампаниях и проектах.

Клиентам Tele2 для подключения услуги необходимо отправить USSD-запрос *709*1#. Абонент получит SMS с описанием опции, а в ответ направит свой вариант названия сети, оно изменится автоматически. При отключении услуги на экране смартфона вновь появится привычное название Tele2. Стоимость опции составит 50 рублей в месяц. Чтобы клиенты смогли попробовать и оценить новое предложение, в первые два дня оно доступно бесплатно. Изменить название сети за месяц можно неограниченное количество раз. Подробнее о новой услуге — на официальном сайте компании.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Мы запускаем не только серьезные инновационные продукты, но и необычные развлекательные фишки для наших клиентов. Tele2 меняет правила и предлагает изменить название сети в своем смартфоне с привычного на уникальное. Уверен, это прекрасная возможность показать свою индивидуальность и выделиться из толпы".

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