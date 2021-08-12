"Лада" одержала победу над ЦСК ВВС

Во второй игре "Кубка "Лады" "Лада" встречалась с ЦСК ВВС.

К середине матча тольяттинцы трижды реализовали большинство (3:0).

Самарцы не сдались, и смогли сократить счет до минимума. В концовке "летчики" заменили голкипера шестым полевым игроком, но уйти от поражения не смогли.

"Лада" вслед за "Металлургом" набрала четыре очка и 12 августа, в очном поединке, команды определят победителя турнира.