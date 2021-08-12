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Транспорт и связь Экономика и бизнес

МегаФон запустил технологию Voice over LTE на федеральном уровне

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoLTE. Это новый стандарт голосовой связи, которым, как предсказывают прогнозы компании, в ближайшей перспективе будут пользоваться чаще, чем традиционными сервисами от 2G и 3G.

Фото: pexels.com

Традиционно голосовую мобильную связь обеспечивают технологии 2G и 3G, в то время как стандарт LTE при его появлении в 2009 году был предназначен только для доступа к высокоскоростному мобильному интернету. Технология VoLTE, впервые запущенная в мире в 2014 году, дала возможность передавать голос высокого качества через сеть LTE. В России VoLTE появилась в 2016 году, когда МегаФон запустил ее в Москве. В течение последних лет сервис стал доступен жителям других регионов страны, в том числе и Самарской области. Федеральным охват технологией стал после внедрения ее в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошел в течение весны и лета 2021 года.

Сейчас VoLTE используют более 13 млн абонентов. Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов.

"МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она дает более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты все чаще отдают ей предпочтение. Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи, и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим", — комментирует Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона.

В сети МегаФона технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. VoLTE не влияет на стоимость услуг и не расходует интернет‑трафик: звонки через сети LTE тарифицируются как обычные голосовые соединения и входят в пакет минут по тарифу.

Соединение по VoLTE возможно с абонентами любых операторов. При этом качество голосовой связи будет лучше, если собеседник также использует эту технологию. Время установления соединения составляет всего 2 секунды. В зависимости от модели смартфона сервис доступен как в автоматическом режиме, так и после проведения настроек сотовой связи в устройстве.

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