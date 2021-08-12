Tele2 дарит бонусы за рекомендацию друзьям

Tele2 запустила программу Tele2Friends. Клиенты компании могут приглашать друзей в сеть Tele2, а оператор начислит бонусы им и их знакомым за каждое успешное подключение.

Программа Tele2Friends позволяет клиентам компании рекомендовать друзьям оператора и получать за это 200 рублей на счет мобильного телефона для оплаты услуг связи. Такую же сумму получит на мобильный счет и приглашенный друг. Для этого необходимо скопировать специальную ссылку в приложении "Мой Tele2" или в личном кабинете на сайте tele2.ru, отправить ее другу любым удобным способом: в мессенджерах, социальных сетях или SMS.

По ссылке приглашенный клиент попадет на страницу заказа SIM-карты, где сможет выбрать номер, тариф и удобный способ получения заказа: самовывозом из салона связи Tele2 или доставку курьером. В программе участвуют тарифы с ежемесячной абонентской платой. Tele2 пополнит счет на 200 бонусных рублей обоим участникам программы после того, как приглашенный друг дважды пополнит баланс. На момент зачисления вознаграждения SIM-карта должна быть активна, а баланс на счете — положительным.

Чтобы сформировать персональную ссылку для приглашения в приложении "Мой Tele2", нужно нажать на иконку "Настройки" в правом верхнем углу на главном экране и выбрать пункт "Пригласить друзей в Tele2". В личном кабинете на сайте — во вкладке меню "Профиль" в пункте "Подключение к Tele2" нажать "Пригласить друзей".

Михаил Голубев, директор по электронной коммерции Tele2:

"Tele2 лидирует по показателю NPS на рынке — у компании наибольшая доля клиентов, готовых рекомендовать услуги оператора своему окружению. Программа Tele2Friends — удобный инструмент, чтобы воплотить рекомендации в жизнь. Люди выбирают Tele2 за надежную связь, качественный клиентский сервис и инновационные продукты, которые меняют стандарты отрасли".