16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В художественном музее открылась выставка "Москва-Самара. Путешествие" В Музее им. Алабина выставят половину известных икон Григория Журавлева В галерее "Виктория" 10 августа откроется выставка начинающих художников Самарцы смогут разработать мерч для музея им. Алабина Музей Рязанова в Самаре планируют модернизировать

Музеи и выставки Культура

В художественном музее открылась выставка "Москва-Самара. Путешествие"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 12 августа, в Самарском художественном музее состоялось открытие выставки "Москва-Самара. Путешествие" московского художника и искусствоведа Галины Сидоренко.

Фото: предоставлено автором

Живописная экспозиция была представлена из работ, выполненных автором в период самоизоляции. К каждой из картин прилагается уникальный стих, сочиненный Екатериной Рубиной, подругой Галины.

"Многие спрашивают почему выставка связана с путешествием. Путешествие вовсе не взято в смысле перемещения по странам или городам. В условиях пандемии мы все столкнулись с этим ужасом, запертыми в замкнутом пространстве. Приходилось путешествовать в своих мыслях и мечтаниях", — объяснила художница.

Все желающие посмотреть выставку смогут сделать это до 5 сентября, в часы работы музея по адресу: ул. Куйбышева, 92.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 18 июля 2018 06:04 В Художественном музее закрылась выставка "Самарские древности"

Молодца! Хорошее начало!

Дмитрий Лакоценин 30 июня 2018 05:13 На ВДНХ покажут выставку работ из Самарского художественного музея

Можно порадоваться за музей.

Елена Жидкова 23 мая 2018 05:16 В честь 75-летия Сталинградской битвы в Самаре пройдет выставка "Имя Победы - русский солдат!"

только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?

Алла Матвеева 11 апреля 2018 06:46 Коллекционер Олег Малахов рассказал, как собирал гравюры, представленные на выставке в Худмузее

Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока

Дмитрий Лакоценин 27 марта 2018 14:19 В Самаре откроется выставка пейзажей Николая Лукашука "О родном и близком"

Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.

Фото на сайте

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Виртуальная выставка "Наш Гагарин"

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Дом рока в Самаре готовят к открытию в 2021 году

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Как прошла объединенная "Ночь вне музея"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5