В художественном музее открылась выставка "Москва-Самара. Путешествие"

В четверг, 12 августа, в Самарском художественном музее состоялось открытие выставки "Москва-Самара. Путешествие" московского художника и искусствоведа Галины Сидоренко.
Живописная экспозиция была представлена из работ, выполненных автором в период самоизоляции. К каждой из картин прилагается уникальный стих, сочиненный Екатериной Рубиной, подругой Галины.
"Многие спрашивают почему выставка связана с путешествием. Путешествие вовсе не взято в смысле перемещения по странам или городам. В условиях пандемии мы все столкнулись с этим ужасом, запертыми в замкнутом пространстве. Приходилось путешествовать в своих мыслях и мечтаниях", — объяснила художница.
Все желающие посмотреть выставку смогут сделать это до 5 сентября, в часы работы музея по адресу: ул. Куйбышева, 92.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.