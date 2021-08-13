В художественном музее открылась выставка "Москва-Самара. Путешествие"

В четверг, 12 августа, в Самарском художественном музее состоялось открытие выставки "Москва-Самара. Путешествие" московского художника и искусствоведа Галины Сидоренко.

Живописная экспозиция была представлена из работ, выполненных автором в период самоизоляции. К каждой из картин прилагается уникальный стих, сочиненный Екатериной Рубиной, подругой Галины.

"Многие спрашивают почему выставка связана с путешествием. Путешествие вовсе не взято в смысле перемещения по странам или городам. В условиях пандемии мы все столкнулись с этим ужасом, запертыми в замкнутом пространстве. Приходилось путешествовать в своих мыслях и мечтаниях", — объяснила художница.

Все желающие посмотреть выставку смогут сделать это до 5 сентября, в часы работы музея по адресу: ул. Куйбышева, 92.