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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 могут взять "золото" при подключении

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 подарит новым абонентам в Самарской области красивый "золотой" номер. Для этого клиентам достаточно заказать SIM-карту в интернет-магазине и внести абонентскую плату за 3 месяца на тарифах "Мой онлайн+" и "Везде онлайн". Номер категории "золото" жители региона получат бесплатно. Заказы самарцы могут забрать в ближайшем удобном для них салоне связи.

Фото: предоставлено Tele2

Новые клиенты оператора до 31 октября 2021 года могут получить "золотой" номер бесплатно при покупке SIM-карты в интернет-магазине. Оформление заказа в онлайн-канале займет несколько минут. Чтобы стать участником акции, необходимо выбрать "золотой" номер стоимостью 3000 рублей, оплатить абонентскую плату на тарифе "Мой онлайн+" или "Везде онлайн" за 3 месяца и оформить заказ, применив специальный промокод. После этого стоимость красивого номера обнулится.

Клиенты могут забрать заказ из салона связи уже на следующий день. Воспользоваться предложением могут все жители Самарской области, чтобы забрать SIM-карту необходим паспорт. Получив заказ, абонент должен пройти процедуру саморегистрации, следуя подробной инструкции.

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