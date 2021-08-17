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Николай Лядин уходит с поста главы Сызрани

СЫЗРАНЬ. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Николай Лядин 17 августа сообщил о досрочном сложении полномочий главы Сызрани. Соответствующее заявление он подал в городскую думу. Николай Лядин принял решение о сложении полномочий в связи с участием в выборах в Самарскую губернскую думу в качестве кандидата в депутаты.

Фото: мэрия Сызрани

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Николая Лядина за многолетний труд на благо родного города.

"Николай Михайлович руководил администрацией Сызрани почти восемь лет — с ноября 2013 года, — и за это время успел многое сделать для развития города, укрепления его промышленного, образовательного потенциала, создания комфортных условий для жизни людей. Сегодня Сызрань развивается — здесь создаются современные общественные пространства, строятся дороги, современные социальные, инфраструктурные объекты", — отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что Николай Лядин обеспечил на территории своевременную и качественную реализацию национальных проектов. "Сформирована профессиональная управленческая команда, готовая качественно и в срок решать поставленные задачи, обеспечивать динамичное социально-экономическое развитие города и реализовать Стратегию лидерства, сформированную и утвержденную вместе с людьми, — подчеркнул глава региона. — Важно, что Николай Михайлович сделал все для того, чтобы после сложения им полномочий работа администрации не встала, а команда продолжила трудиться под руководством компетентного и опытного управленца. Уверен, что в случае избрания его депутатом Самарской губернской думы он продолжит защищать интересы сызранцев. Его энергия, знания, значительный опыт, накопленный за время руководства городом, а до этого — крупным промышленным предприятием, — будут востребованы еще многие годы".

Очередное заседание думы Сызрани запланировано на 25 августа.

Напомним, Николай Лядин возглавляет Сызрань с ноября 2013 года. До того он был председателем местной думы, еще раньше — гендиректором Сызранского нефтеперерабатывающего завода 

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