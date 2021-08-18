Хоккейная "Лада" уступила "Ска-Неве"

В своем первом матче на турнире имени Н. В. Дроздецкого ХК "Лада" в Санкт-Петербурге уступил "СКА-Неве" - 2:5.
Следующий матч волжане проведут 19 августа против воскресенского "Химика".
В своем первом матче на турнире имени Н. В. Дроздецкого ХК "Лада" в Санкт-Петербурге уступил "СКА-Неве" - 2:5.
Следующий матч волжане проведут 19 августа против воскресенского "Химика".
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
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17 августа. "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) — "Лада" — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)
"Лада": Носов; Евсеенков — Козловский, Я.Альшевский — С. Альшевский — Мокин; Воробьев — Бобряшов, Белозеров — Томилин — Назаров; Микулович — Дубинин, Артемов — Денежкин — Червоненко; Усманов- Булатов, Чабан — Свинцицкий — Романов; Емелин.
Шайбы забросили:
0:1 Козловский (Евсеенков), 22:55 ГБ
1:1 Жук (Колтыгин, Демидов), 25:50
2:1 Грязнов (Овечкин, Скоренов), 30:19 ГБ
3:1 Огирчук (Лисов, Барабанов), 42:48 ГБ
3:2 Козловский (Евсеенков, Мокин), 46:12 ГБ
4:2 Конозов (Огирчук), 58:23
5:2 Скоренов (Танков), 59:48 ПВ
Штраф: 8-10.