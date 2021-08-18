Во вторник, 17 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан, в ходе которого в числе прочих были рассмотрены вопросы оказания помощи в сложной жизненной ситуации и развития спорта для людей с ограничениями здоровья.

С вопросом о развитии баскетбола на колясках на территории региона к главе региона обратился Василий Кочетков, мастер спорта по баскетболу на колясках, заслуженный тренер Татарстана.

"Самара - город с большими баскетбольными традициями. Хотелось бы, заручившись вашей поддержкой, создать здесь команду по баскетболу на колясках. Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата это новые возможности реализации и поддержки своего физического здоровья", - сообщил заслуженный тренер.

По словам министра спорта Самарской области Сергея Кобылянского, сейчас на любительском уровне баскетболом занимаются 12 инвалидов-колясочников, но желающих - гораздо больше.

"Мы, безусловно, должны создавать возможности для людей, которые хотят заниматься этим видом спорта. Но нужно исходить из запроса, который есть в обществе", - отметил губернатор и поручил проанализировать, сколько людей с ограниченными возможностями здоровья хотят заниматься баскетболом, сколько спортивных площадок, залов в муниципалитетах региона приспособлено для этого вида спорта.

"До конца третьего квартала проанализируйте потребность и имеющиеся ресурсы, просчитаем, что нужно с точки зрения материально-технического обеспечения, инвентаря. Выявим желающих, создадим секции. Тем более что сейчас начало учебного года - подходящее время, чтобы открыть набор для школьников. А если у вас появятся желающие, нацеленные на спорт высоких достижений, - сформируем команду", - озвучил решение губернатор.

С просьбой о помощи в восстановлении дома после пожара обратился настоятель храма в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех скорбящих Радость" города Нефтегорска Александр Феоктистов.

Пожар в доме случился в апреле этого года. Причиной стало возгорание хозяйственной постройки у соседей. Почти мгновенно огонь охватил внутренние помещения дома, остались только несущие стены. Сейчас семья, в которой воспитывается четверо детей, вынуждена жить у прихожан.

"Днем мы вернулись из роддома с двойней. И в ту же ночь случилось несчастье. Слава Богу, успели выбежать с детьми", - рассказал настоятель.

Невысокий уровень доходов не позволяет восстановить дом, тем более построить новый. Пострадавшей семье была оказана материальная помощь из муниципального, областного бюджетов, был оформлен социальный контракт на преодоление тяжелой жизненной ситуации. Дмитрий Азаров распорядился помочь многодетной семье в восстановлении дома.

Также во время приема были рассмотрены вопросы помощи многодетной семье и развития творческого кластера "Дом 77". Для оказания содействия и решения вопросов обратившихся были приняты решения, даны поручения профильным министерствам.