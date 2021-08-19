Валерий Азязов: В Самарском филиале ФИАН будет создан Центр лабораторной астрофизики

Директор Самарского филиала Физического института имени П.Н.Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Валерий Азязов в интервью Волга Ньюс рассказал о работе по федеральному мегагранту, о востребованности результатов исследований института, конкуренции за молодых ученых и взаимодействии с региональными властями.

- Ваш филиал - единственная региональная структура ФИАНа?

- У Физического института имени Лебедева есть несколько филиалов в Московской области: в Пущино, Троицке и Протвино, а региональное отделение есть только в Самаре. Филиалом ФИАН является еще Тянь-Шаньская высокогорная научная станция, но понятно, что там идут узконаправленные исследования.

А полноценным филиалом со своей структурой (у нас в составе три лаборатории и теоретический сектор с широкой тематикой как фундаментальных, так и прикладных исследований) являемся только мы.

Тематику научно-исследовательских работ и решения по другим стратегическим вопросам мы утверждаем на головном ученом совете ФИАНа. В целом филиал является достаточно самостоятельной структурной единицей ФИАН.

- Какую часть от общей суммы финансирования филиала занимают внебюджетные средства?

- Финансирование филиала складывается из субсидии правительства РФ на выполнение государственного задания и привлекаемых дополнительных средств за счет выполнения хоздоговорных работ и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по грантам различных уровней.

Ранее доля дополнительных привлекаемых средств от объема выделяемой филиалу субсидии не превышала 20%, что по сравнению с головным институтом считалось недостаточным. За последние два года нам удалось увеличить этот показатель до 80% - главным образом за счет выигранных нами грантов и, в частности, мегагранта правительства РФ на изучение механизмов формирования сложных органических соединений на покрытых льдами наночастицах в молекулярных облаках и в областях звездообразований.

Естественно, мы будем продолжать подавать заявки на различные гранты федерального уровня, чтобы по примеру ФИАНа довести долю дополнительного финансирования до 100%. В филиале ведутся перспективные фундаментальные исследования в области энергообменных и химических процессов в лазерах, горении и атмосфере; структурированных световых полей; газодинамики и магнитогазодинамики тепловыделяющих сред и ряда других тематик. Кроме того, мы запустили новые научные направления: квантовая технология; новые функциональные материалы и астрофизика, астрохимия. Я уверен, что исследования в этих направлениях будут поддержаны научными фондами различного уровня.

Но нам хотелось бы еще интегрироваться с нашими прикладными разработками в те работы, которые непосредственно связаны с Самарской областью. Сейчас все, что мы получаем из регионального бюджета, - это небольшие гранты физическим лицам на закупку оборудования и индивидуальные гранты для молодых ученых.

- Об исправлении этой ситуации и шла речь на совещании с участием двух замминистра в конце нынешнего июля?

- Мы рады, что такая рабочая встреча состоялась в стенах СФ ФИАН, на которой было рассмотрено несколько направлений интеграции наших фундаментальных и прикладных исследований в областную повестку. Общее взаимопонимание достигнуто, дело за детальной проработкой всего комплекса сопутствующих вопросов.

Я хочу отметить, что, конечно, и раньше были встречи руководства филиала с представителями региональной власти. Но, к сожалению, с начала 1990-х годов прошлого века реальная интеграция развиваемых в СФ ФИАН технологий в промышленность Самарского региона приостановилась.

Сейчас мы увидели действенную заинтересованность в разработках СФ ФИАН и компетенциях его научных сотрудников со стороны губернской власти и очень надеемся на изменение ситуации.

Надо иметь в виду, что филиал также служит удобной площадкой, через которую могут быть претворены в практику на Самарской земле новейшие разработки, развиваемые в головном ФИАНе, являющемся авторитетным крупным научным центром мирового уровня.

- На момент организации СФ ФИАН (1980) были весьма востребованы лазерные технологии.

- Трудно было назвать организации, с которыми СФ ФИАН в то время не сотрудничал: ГПЗ-4, НПО "Труд", ОДК Кузнецов, Самарская кабельная компания, завод им. Тарасова, Новолипецкий металлургический комбинат и другие.

Мы занимались лазерной сваркой тонких металлических листов, сваркой в условиях вакуума деталей для датчиков, креплением защитных шайб подшипников и т.д.

Профессор Дмитрий Мерсон: Сплавы для саморассасывающихся имплантатов проходят испытания Директор НИИ прогрессивных технологий Тольяттинского госуниверситета (ТГУ), профессор Дмитрий Львович Мерсон, недавно удостоенный почетного звания "Заслуженный работник образования Самарской области", рассказал о разработанных в институте магниевых сплавах для аэрокосмической промышленности и медицины, достижениях по внедрению метода акустической эмиссии и взаимодействии с зарубежными и российскими вузами.

Но так продолжалось до 1990-х годов. Сейчас мы тоже оказываем услуги промышленным предприятиям, в частности, из Саратова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов. Но, увы, сейчас это часто, к сожалению, лишь консультационные услуги. До реальных договоров доходит редко.

- Вы разрабатываете научную основу, изготавливаете на своей экспериментальной базе опытные образцы, а удается ли вам доводить эти НИОКР до уровня технологий?

- Так было, когда выполнялись работы по мощным лазерным системам. В частности, в СФ ФИАН были разработаны химические генераторы электронно-возбужденных молекул кислорода, технология изготовления которых была передана многим известным российским предприятиям. Кроме того, эти генераторы поставлялись в целый ряд стран: Японию, Южную Корею, Израиль, Чехию и т.д. Эти технологии у нас еще живы, и если возникнет потребность, у нас есть кадры, которые их актуализируют.

Из других технологических достижений я бы отметил лазерный 3D-принтинг, который мы одними из первых реализовали в Самарской области. Впервые в России был создан лазерный пинцет. Разработаны технология и оборудование нахлесточной и стыковой лазерной сварки тонких (0,05-0,4 мм) алюминиевых и стальных лент кабелей связи. Технология и оборудование крепления защитных шайб подшипников с помощью точечной лазерной сварки до сих пор используется на одном из предприятий области.

- Многие сотрудники СФ ФИАН (и вы в том числе) работают в местных вузах. Может быть, было бы лучше, чтобы они сосредоточились на научных исследованиях?

- Сейчас нужно, чтобы академические институты участвовали в образовательном процессе. У ФИАНа, например, издавна существуют базовые кафедры в МГУ, МФТИ и МИФИ, где основные курсы, особенно для слушателей магистратуры, читаются сотрудниками института. Этот подход, воспроизведенный с самого основания филиала, с одной стороны, повышает качество образования, а с другой, позволяет черпать кадры из числа способных студентов. Это общемировая практика: ведущие ученые академических институтов приглашаются на работу в университеты по совместительству или на полную ставку.

- Ваши изыскания в области теоретической физики по-прежнему привлекают молодежь?

- Желание заниматься наукой у студентов не пропало, но для них важен уровень исследований, оборудование лабораторий. Наука международного класса привлекает их своими перспективами даже на фоне лучших московских вузов. Ребята, которые с нами работают, без проблем находят себя в лучших научных центрах не только России, но и мира.

- Как же вы останавливаете утечку мозгов?

- Предоставлением реальных возможностей - личностного и карьерного роста, защиты кандидатских и докторских диссертаций... Есть, конечно, случаи, когда способные к научной работе ребята уезжают. Но кое-кто из них возвращается, обогащенный опытом и научными достижениями, понимая, что у нас ведутся исследования на мировом уровне, что на родине, в Самаре, есть лучшие условия для продвижения. Как ни крути, за рубежом наши - при прочих равных - все равно будут на вторых ролях.

- Но можно же вернуться не в Самару, а в Москву и Питер, так сказать, в высшую национальную научную лигу?

- Да, есть такая опасность. Но тут мы должны конкурировать в честном бою, у нас должны быть лаборатории не хуже, чем в столицах. В целом ряде направлений, в которых сейчас работает СФ ФИАН, у нас лучшие условия в России. Причем это мое мнение подтверждено объективными показателями: наш научный уровень сопоставим с уровнем ФИАНа.

Профессор Владислав Блатов: "Мы можем спроектировать материал, отвечающий заданным требованиям" Вступая в должность, новый глава госкорпорации "Роснано" Сергей Куликов одной из ее актуальных задач назвал математическое моделирование свойств материалов: сокращение сроков их проектирования критически важно для конкурентоспособности страны. Этим направлением в Самаре не первый год занимается профессор СамГТУ Владислав Блатов. В России не очень много ученых столь высокого класса и столь известных не только в отечественном, но и в мировом научном сообществе. Мы побеседовали с ним о его нынешних работах и замыслах.

- Для выполнения работ в рамках мегагранта "Происхождение и эволюция органических молекул в нашей Галактике" в СФ ФИАН должен быть создан Центр лабораторной астрофизики. Вы служите координатором этого проекта от ФИАН. В какой стадии находится эта работа?

- Руководителем гранта и будущего Центра является профессор Гавайского университета на Маноа (США) Ральф Инго Кайзер. Сформирована команда сотрудников, запущен процесс закупки оборудования (дополнительно к уже имеющемуся у нас), готовится помещение для его размещения. В этом году планируем потратить на эти цели 20 млн рублей.

- Но это же не очень большая сумма…

- Сумма внушительная, хотя, конечно, недостаточная для лаборатории международного уровня. Но мы надеемся, что финансирование не ограничится одним годом. Более того, мы собираемся вложить еще около 40 млн рублей.

Софинансирует этот грант головной ФИАН, кроме того, мы сами стараемся выигрывать другие гранты того же научного направления. Определенные средства поступают от Самарского университета.

За счет всех этих инвестиций мы и будем поддерживать работу Центра. Она требует довольно дорогостоящего оборудования, которое, впрочем, допускает коллективное использование. Я считаю, что объединять ресурсы - правильная политика: только так можно построить хорошие лаборатории.

- Кому могут пригодиться ваши теоретические изыскания в области астрофизики и проверки гипотез о формировании жизни на Земле?

- Самарская область позиционирует себя как центр космических исследований, что предполагает проведение как инженерных, так и фундаментальных исследований. При этом в рамках центра лабораторной астрофизики планируются не только теоретические изыскания. Здесь будет спроектировано и создано уникальное оборудование, которое позволит проводить астрофизические эксперименты, воспроизводящие условия межзвездной среды. Эксперименты будут сочетаться с современными квантово-химическими расчетами электронной структуры молекул, астрохимическим моделированием и астрономическими наблюдениями.

Центр будет проводить междисциплинарные исследования, организовывать образовательные мероприятия, такие как ежегодные летние школы по астрофизике и астрохимии. Создаваемый Центр будет флагманом в развивающейся области лабораторной астрофизики и астрохимии в России и будет стоять на переднем крае астрохимических исследований.

Что касается практической направленности, в рамках этого проекта будут получены новые данные, необходимые при планировании и испытании аппаратного оборудования будущих космических миссий; разработаны сверхчувствительные приборы и проведены эксперименты по изучению воздействия высокоэнергетического излучения на поверхности материалов космических аппаратов.

- Когда планируется запуск Центра лабораторной астрофизики?

- Это зависит от поступления финансирования, мы готовы запустить нужное оборудование за два года.

- У руководителя научной организации масса административных обязанностей, которые отвлекают его от исследовательской работы

- Действительно, чтобы поддерживать реализацию научных проектов, кому-то нужно выполнять административные обязанности и заниматься хозяйственными вопросами. Тут мне приходится идти на компромиссы и жертвовать тем временем, которое могло быть потрачено на чистую науку. Впрочем, я стараюсь по возможности делегировать решение подобных вопросов своим сотрудникам, и они относятся к этому с пониманием.