В Тольятти строят самую большую школу в регионе

Губернатор Дмитрий Азаров проверил ход строительства школы в Автозаводском районе Тольятти. Работы планируется завершить к концу следующего года. Она станет самой большой и современной в регионе.

Сегодня общая готовность социального объекта, который возводится благодаря национальному проекту "Образование", составляет 16%. Площадь здания - более 30 тыс. кв. метров. Школа рассчитана на 1600 учеников, из них 600 - младших классов. Потребность в таком большом учреждении в 20-м квартале Автозаводского района назрела давно.

"Поблизости у нас расположены две школы - №№ 88 и 93. Сейчас они переполнены практически в два раза, и дети учатся в две смены. А с учетом того, что в этом квартале, по статистике, много молодых семей и количество детей будет увеличиваться, мы считаем, что здесь просто необходима такая крупная школа", - пояснила губернатору руководитель департамента образования администрации Тольятти Лариса Лебедева.

В школе будет создано 64 учебных класса и крупный спортивный блок. "Строятся два больших спортивных зала, тренажерный зал и бассейн с 25-метровыми дорожками. Кроме того, будет организована большая уличная спортплощадка: полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для занятий баскетболом и волейболом, игр в теннис, прыжков в длину, метания снарядов, а также беговые дорожки", - рассказал временно исполняющий обязанности министра строительства Самарской области Владимир Спиридонов.

Глава региона поинтересовался у руководства городского департамента образования и строителей о возможности использования спортивной инфраструктуры не только детьми, но и жителями близлежащих домов. "При проектировании школы я ставил эту задачу министерству образования и науки региона. Давайте еще раз вместе подумаем, все ли учтено, в том числе, с точки зрения разделения потоков и безопасности детей. Понятно, что игровые залы, бассейн будут использоваться различными секциями и кружками. Тем не менее и у взрослого населения должна быть возможность заниматься спортом, в том числе в вечернее и, может быть, даже ночное время. Объект должен постоянно работать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам строителей, конструктив школы это позволяет. Школа поделена на несколько зон, и у каждой есть свой отдельный вход. Это позволит разделить потоки учеников и взрослых.

"Будет построена крупная школа с мощным спортивным комплексом, поэтому доступность занятий для населения должна быть обеспечена. Вы знаете, что желающих заниматься физкультурой и в 10 вечера и даже в 12 часов ночи много. При этом должны соблюдаться все меры и требования безопасности", - акцентировал внимание руководства школы и сотрудников администрации Тольятти губернатор.

По техническому оснащению лабораторий, учебных классов школа будет самой современной. "Сегодня в России в экспериментальном формате создается сеть так называемых цифровых школ. И если мы создадим все в соответствии с этим статусом, наше учреждение будет лучшим в регионе, а может, и во всем Приволжском федеральном округе", - отметил директор школы Александр Родионов.

Дмитрий Азаров поручил главе Тольятти Николаю Ренцу совместно с министерством образования и науки региона держать вопрос на особом контроле. "Давайте вместе работать над тем, чтобы эта школа действительно стала лучшей. Ожидания людей высоки, и мы должны обеспечить качественное образование в первую очередь, сохраняя и традиции российской педагогики, что очень важно, и применяя современные подходы", - подчеркнул руководитель области.

Он добавил, что каждый класс должен быть подключен к интернету, чтобы в случае необходимости (как, например, во время пандемии коронавируса) у каждого учителя была возможность проводить уроки онлайн. "Этот опыт нужно обязательно учитывать, это требование времени. Поэтому об этом необходимо подумать уже сейчас, чтобы потом, когда мы уже построим школу, не пришлось переделывать. Прошу внимательно к этому отнестись", - обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам городского департамента образования.

По словам главы Тольятти, учреждение образования в 20-м квартале - не единственный проект, который будет реализовываться в городе. Уже в следующем году планируется приступить к строительству школы в 18-м квартале Автозаводского района. Кроме того, администрацией города готовятся документы для обоснования необходимости строительства учреждения в 14А квартале и в новом строящемся микрорайоне Калина. "Сегодня уже есть потребность в новых школах в этих микрорайонах. Поэтому мы будем добиваться их финансирования и строительства", - подчеркнул Николай Ренц.