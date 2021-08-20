Новые абоненты Tele2 получат в два раза больше интернета

Tele2 удваивает гигабайты для новых абонентов. Жители Приволжья получат дополнительный интернет-трафик, а также безлимитный доступ к популярным мессенджерам и социальным сетям. Стоимость услуг при этом не возрастет.

Объем трафика в сети Tele2 в Приволжье с каждым годом увеличивается на треть. Оператор постоянно обновляет популярные тарифные планы, предлагая абонентам еще более комфортные условия для работы и развлечений. С учетом растущей потребности россиян в мобильном трафике, компания запустила акцию "Удвоенный пакет интернета" для новых клиентов.

Жители регионов получат в два раза больше гигабайтов без увеличения абонентской платы при подключении к тарифным планам: "Везде онлайн", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Другие параметры останутся неизменным. Новым абонентам доступны безлимитные звонки на номера Tele2, пакет минут для общения с клиентами других операторов по всей стране, безлимитный доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам. При использовании Instagram, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассников", а также WhatsApp, Viber, Telegram и "ТамТам" пакет гигабайтов не расходуется. Трафиком можно поделиться с другими абонентами сети или обменять на минуты просмотра кинофильмов в видеосервисе Wink.

Новые клиенты получают удвоенный пакет трафика каждый месяц, если вовремя вносят абонентскую плату. Двойной объем гигабайтов доступен абонентам Tele2, перешедшим в сеть со своим номером. Подключиться к Tele2 можно в фирменной рознице, купить SIM-карту в магазинах-партнерах, а также в интернет-магазине на сайте оператора.