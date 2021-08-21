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Хоккей Спорт

Хоккейнай "Лада" одержала победу над "Динамо"

ТОЛЬЯТТИ. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 августа, в третьем матче турнира имени Николая Дроздецкого тольяттинцы встречались с "Динамо" из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ХК "Лада".

В середине первого периода нападающий "Динамо" Семен Захаров подправил шайбу после броска Ильи Назаревича.

"Лада" смогла отыграться лишь во втором игровом отрезке — забросили Николая Владимиров и Александр Евсеенков.

В третьей двадцатиминутке тольяттинцы упрочили преимущество и установили окончательный счет. Шайбы на счету Юрия Козловского и Никиты Свинцицкого.

По итогам игры счет 4:1 в пользу "Лады".

"Лада": Носов; Евсеенков — Козловский, Я.Альшевский — С. Альшевский — Мокин; Воробьев — Бобряшов, Белозеров — Томилин — Назаров; Микулович — Дубинин, Артемов — Денежкин — Владимиров; Усманов — Булатов, Первов — Свинцицкий — Романов; Чабан, Червоненко.

Шайбы забросили:

1:0 Захаров (И.Назаревич, Барабанов, 8.21)
1:1 Владимиров (Денежкин, Дубинин, 29.20)
1:2 Евсеенков (Мокин, 36.34, бол.)
1:3 Козловский (С.Альшевский, Я.Альшевский, 50.35, бол.)
1:4 Свинцицкий (Артемов, Владимиров, 55.27)

Штраф: 6 — 6.

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