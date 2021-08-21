Хоккейнай "Лада" одержала победу над "Динамо"

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В пятницу, 20 августа, в третьем матче турнира имени Николая Дроздецкого тольяттинцы встречались с "Динамо" из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ХК "Лада".