В Кинеле ликвидировали крупный пожар в деревянном здании

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В воскресенье, 22 августа, примерно в 16:35, начался пожар на ул. Набережной, 1 в Кинеле. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.