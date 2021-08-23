В областном центре продолжается модернизация системы образования, во многом за счет участия в национальных проектах. На последнем заседании думы Самары было направлено 100 млн рублей на строительство второй очереди школы на 5-й просеке и 6,5 млн рублей на возведение детсада на улице Подшипниковой. Депутаты городской думы, побывав на месте строительства, проконтролировали расход бюджетных средств.

В детском саду на улице Подшипниковой, который строят по нацпроекту "Демография", предполагается наличие шести групп, в том числе ясельные. Всего учреждение сможет принять 112 воспитанников. На днях депутаты городской думы Самары оценили готовность здания. Они убедились, что уже полностью готова двухэтажная коробка дошкольного учреждения. Идет укладка кровли, работы над инженерными коммуникациями и внутренняя отделка. Планируется, что детский сад сдадут в ноябре текущего года.

Депутаты городской думы также ознакомились с ходом строительства второго корпуса школы №26, который возводится на 5-й просеке. Первый корпус, рассчитанный на 600 учеников, был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года. В новом учебном году он примет первых учеников.

Второй корпус возводят в ускоренном темпе. В апреле строители зашли на площадку, а к середине августа уже начались внутренние отделочные работы. Полностью завершить строительство и оснастить школу оборудованием планируется в декабре нынешнего года.

Во время посещения строительной площадки председатель городской думы Самары Алексей Дегтев отметил, что после окончания строительства, которое ведется по нацпроекту "Образование", это будет не просто школа, а "крупный образовательный центр, настоящая территория детства".

Второй корпус учебного заведения сможет принять 850 детей. В одном из блоков разместят детский сад на 75 мест.

"Оба здания автономны, здесь будут учиться ребята с 1 по 11 класс, воспитываться дошкольники. Прежде родителям большого микрорайона приходилось возить детей в отдаленные школы, тем самым перегружая их и заставляя работать в две смены. В новом учебном году этого делать не придется. Уже укомплектован первый корпус, в классы приняты все желающие учиться рядом с домом", - акцентировал внимание Алексей Дегтев.

Прилегающую к школе территорию озеленяют. В периметре первого корпуса уже посажены рябины, каштаны, дубы, ели, пихты. Позже саженцы высадят и возле второго корпуса.

По словам заместителя председателя думы Самары Сергея Рязанова, самые сложные основные монолитные работы выполнены, полностью собран каркас здания и ограждающие конструкции.

"На очереди чистовая отделка помещений. Строительство ведется в соответствии с графиком, надеемся, что оно будет завершено в срок", - резюмировал вице-спикер гордумы.

Более подробный материал о строительстве школ и детсадов в Самаре читайте в новом номере газеты "Волжская коммуна" в среду, 25 августа.