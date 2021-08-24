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Николай Плаксин возглавил самарский минстрой

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Николай Плаксин. Соответствующее постановление, по данным источников Волга Ньюс, во вторник, 24 августа, подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: mperspektiva.ru

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Плаксин, прежде возглавлявший московское АО "Волгатрансстрой-метро", будет назначен заместителем министра Самарской области.

Кресло министра стало вакантным весной этого года, когда его покинул Евгений Чудаев. Вслед за ним ушел в отставку главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников. В июне подал в отставку врио главы ведомства Сергей Пичушкин.

Николай Плаксин руководит АО "Волгатрансстрой-метро" с 2016 года. Тогда же компания с самарскими корнями отсоединилась от ГК "Волгатрансстрой" Вячеслава Сонина и прописалась в Москве. Силами "ВТС-метро" построены станции "Московская", "Российская" и "Алабинская" самарского метро.

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