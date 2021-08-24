Николай Плаксин возглавил самарский минстрой

Временно исполняющим обязанности министра строительства Самарской области назначен Николай Плаксин. Соответствующее постановление, по данным источников Волга Ньюс, во вторник, 24 августа, подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Плаксин, прежде возглавлявший московское АО "Волгатрансстрой-метро", будет назначен заместителем министра Самарской области.

Кресло министра стало вакантным весной этого года, когда его покинул Евгений Чудаев. Вслед за ним ушел в отставку главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников. В июне подал в отставку врио главы ведомства Сергей Пичушкин.