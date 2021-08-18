Замминистра строительства станет метростроитель Николай Плаксин

До конца недели будет назначен новый заместитель министра Самарской области. Им станет директор АО "Волгатрансстрой-метро" (Москва) Николай Плаксин, сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что с весны того года в ведомстве происходят кадровые перестановки. Сначала кресло министра покинул Евгений Чудаев, вслед ушли главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников, а в июне подал в отставку врио главы ведомства Сергей Пичушкин.

По данным ИАС Seldon.Basis, Николай Плаксин руководит АО "Волгатрансстрой-метро" с 2016 года. Тогда же компания с самарскими корнями отсоединилась от ГК "Волгатрансстрой" Вячеслава Сонина и прописалась в Москве. Силами "ВТС-метро" построены станции "Московская", "Российская" и "Алабинская".