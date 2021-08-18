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Облправительство Власть и политика

Замминистра строительства станет метростроитель Николай Плаксин

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца недели будет назначен новый заместитель министра Самарской области. Им станет директор АО "Волгатрансстрой-метро" (Москва) Николай Плаксин, сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что с весны того года в ведомстве происходят кадровые перестановки. Сначала кресло министра покинул Евгений Чудаев, вслед ушли главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников, а в июне подал в отставку врио главы ведомства Сергей Пичушкин.

По данным ИАС Seldon.Basis, Николай Плаксин руководит АО "Волгатрансстрой-метро" с 2016 года. Тогда же компания с самарскими корнями отсоединилась от ГК "Волгатрансстрой" Вячеслава Сонина и прописалась в Москве. Силами "ВТС-метро" построены станции "Московская", "Российская" и "Алабинская".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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