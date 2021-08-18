Замминистра строительства станет метростроитель Николай Плаксин

До конца недели будет назначен новый заместитель министра Самарской области. Им станет директор АО "Волгатрансстрой-метро" (Москва) Николай Плаксин, сообщили в региональном правительстве.
Напомним, что с весны того года в ведомстве происходят кадровые перестановки. Сначала кресло министра покинул Евгений Чудаев, вслед ушли главный архитектор и первый замминистра Анатолий Баранников, а в июне подал в отставку врио главы ведомства Сергей Пичушкин.
По данным ИАС Seldon.Basis, Николай Плаксин руководит АО "Волгатрансстрой-метро" с 2016 года. Тогда же компания с самарскими корнями отсоединилась от ГК "Волгатрансстрой" Вячеслава Сонина и прописалась в Москве. Силами "ВТС-метро" построены станции "Московская", "Российская" и "Алабинская".
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.