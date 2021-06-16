Самарский минстрой покинули врио министра и главный архитектор

Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку. Об этом сообщили источники Волга Ньюс. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, добавив, что Пичушкин решил продолжить карьеру в другом регионе и сейчас рассматривает несколько предложений.

Новым временно исполняющим обязанности министра 16 июня назначен Владимир Спиридонов. До недавнего времени он руководил архитектурно-строительным управлением в составе министерства. Сейчас он также исполняет обязанности первого заместителя министра - главного архитектора области. Эта должность стала вакантной в мае после ухода с нее Анатолия Баранникова.

Напомним, Сергей Пишушкин возглавил министерство в апреле этого года после того, как подал в отставку Евгений Чудаев, руководивший ведомством с декабря 2018 года.

Также отметим, что увольнения Анатолия Баранникова добивался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он мотивировал это информацией об аффилированности главного архитектора области крупному застройщику.