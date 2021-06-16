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Облправительство Власть и политика

Самарский минстрой покинули врио министра и главный архитектор

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку. Об этом сообщили источники Волга Ньюс. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, добавив, что Пичушкин решил продолжить карьеру в другом регионе и сейчас рассматривает несколько предложений.

Врио министра строительства назначен Владимир Спиридонов Врио министра строительства назначен Владимир Спиридонов
Фото: министерство строительства Самарской области

Новым временно исполняющим обязанности министра 16 июня назначен Владимир Спиридонов. До недавнего времени он руководил архитектурно-строительным управлением в составе министерства. Сейчас он также исполняет обязанности первого заместителя министра - главного архитектора области. Эта должность стала вакантной в мае после ухода с нее Анатолия Баранникова. 

Напомним, Сергей Пишушкин возглавил министерство в апреле этого года после того, как подал в отставку Евгений Чудаев, руководивший ведомством с декабря 2018 года.

Также отметим, что увольнения Анатолия Баранникова добивался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он мотивировал это информацией об аффилированности главного архитектора области крупному застройщику.

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Последние комментарии

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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

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