Самарский минстрой покинули врио министра и главный архитектор

Врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин ушел в отставку. Об этом сообщили источники Волга Ньюс. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, добавив, что Пичушкин решил продолжить карьеру в другом регионе и сейчас рассматривает несколько предложений.
Новым временно исполняющим обязанности министра 16 июня назначен Владимир Спиридонов. До недавнего времени он руководил архитектурно-строительным управлением в составе министерства. Сейчас он также исполняет обязанности первого заместителя министра - главного архитектора области. Эта должность стала вакантной в мае после ухода с нее Анатолия Баранникова.
Напомним, Сергей Пишушкин возглавил министерство в апреле этого года после того, как подал в отставку Евгений Чудаев, руководивший ведомством с декабря 2018 года.
Также отметим, что увольнения Анатолия Баранникова добивался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он мотивировал это информацией об аффилированности главного архитектора области крупному застройщику.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.