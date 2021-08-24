Герои популярной игры Brawl Stars появились в "Пятёрочке"

Торговая сеть "Пятёрочка" запускает новую маркетинговую акцию моментальной лояльности "Бравлы" по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. За покупки в магазинах сети гости будут получать миниатюрные игрушки — бравлы.

С 24 августа до 4 октября за каждые 555 рублей в чеке с "Выручай-картой" гости магазинов будут получать один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC-бумаги. Игрушку можно использовать в качестве брелока или крепить на поверхность с помощью присоски, например, для кастомизации смартфона или ноутбука. Бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях. Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, 2 игрушки от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и 1 редкая — с логотипом "Пятёрочки". Кроме того, 5 бравлов — со спецэффектами: 3 светятся в темноте и 2 — блестящие.

Бравл также можно получить за покупку товаров-партнёров акции или приобрести за 55 рублей.

В рамках акции в мобильном приложении "Пятёрочки" также появилась игра, за прохождение уровней в которой можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку на заказ в сервисе "Пятёрочка Доставка" и в популярные магазины (Дочки-сыночки, kari, SOKOLOV и др.), дополнительные баллы на "Выручай-карту", подписку на онлайн-сервис IVI. Можно принять участие в розыгрыше ценных призов — смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке.

Игра представляет собой классический популярный формат головоломки с несложными правилами (например, собрать одинаковые фигуры в ряд) и множеством уровней. Ежедневно игроку предоставляется 3 "жизни" — стартовых попыток. При этом можно использовать баллы программы лояльности или выполнить специальное задание (например, добавить email в профиль, оценить купленный товар, совершить покупку на определённую сумму с применением "Выручай-карты" и др.), чтобы получить новые "жизни". Игра будет доступна в приложении до 26 сентября.

"Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция "Бравлы" предполагает как офлайн, так и онлайн-вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении "Пятёрочки" появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь ещё больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей", — отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка".

В поддержку акции также запущена масштабная рекламная кампания, включающая в себя in-store и out-door рекламу, ТВ и digital.

Подробные условия участия в акции и получения призов — на сайте braws.5ka.ru.