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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 могут получить помощь экспертов при оформлении налогового вычета

САМАРА. 24 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 предлагает клиентам воспользоваться помощью экспертов онлайн-сервиса "Налогия" при оформлении налогового вычета. В рамках специального предложения первая 1 000 пользователей сервиса получит кешбэк на счет мобильного телефона в размере 100% от стоимости услуги.

Фото: предоставлено Tele2

С онлайн-сервисами Tele2 клиенты получают помощь экспертов в различных жизненных ситуациях. Оформление налогового вычета — один из самых популярных запросов среди абонентов Tele2, использующих консультационные услуги. Клиентам ресурса "Налогия" эксперты оказывают поддержку при получении социального, имущественного и инвестиционного вычетов. Специалисты помогут заполнить декларацию в личном кабинете, проверят комплект и содержание пакета документов, окажут круглосуточную правовую поддержку.

Для клиентов Tele2 действуют специальные условия. Воспользоваться услугой можно в режиме онлайн из любой точки мира. В рамках пакета в течение месяца для них доступно неограниченное количество юридических консультаций, а также круглосуточная правовая поддержка. Стоимость подключения сервиса "Налогия" для клиентов компании составит 500 рублей.

Кроме этого, по условиям специального предложения пользователи Tele2 могут получить кешбэк на счет своего мобильного телефона — 100% от стоимости услуги, его начислят первой 1 000 клиентов, подключивших сервис. Средства можно потратить на оплату услуг связи. Для использования сервиса необходимо оставить заявку на сайте в разделе "Налогия", где следует указать фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты. Акция продлится до конца августа. Подробнее об ее условиях можно узнать на сайте tele2.ru.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

"Мы постоянно развиваем линейку финансовых сервисов и гибко подходим к потребностям клиентов. Так, абоненты Tele2 получают особые условия при использовании банковских продуктов, площадки для онлайн-инвестирования, консультаций по финансовым и правовым вопросам. Это конкурентоспособные цены, расширенный пакет услуг, кешбэк и другие преференции от партнеров. Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов и совместно с партнерами предлагает действительно полезные и актуальные сервисы. К таким примерам можно смело отнести помощь в получении налогового вычета".

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