В Самаре прошел турнир по греко-римской борьбе "Новая высота"

В Самаре состоялся II Всероссийский турнир среди юношей "Новая Высота" памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта.

Около 300 спортсменов из 29 регионов России прибыли в Самару, чтобы принять участие в состязаниях турнира "Новая высота". Организатором спортивного мероприятия выступила Самарская областная федерация спортивной борьбы при поддержке правительства Самарской области, группы компаний "Волгатрансстрой" и фонда "Карелин-фонд".

Главной задачей организаторы турнира считают популяризацию борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганду здорового образа жизни, повышения уровня мастерства юных спортсменов.

Ежегодно в Самарской области проводится свыше сотни всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, активно развивается детско-юношеский спорт. Благодаря национальному проекту "Демография" для жителей региона ежегодно расширяются возможности для ведения здорового образа жизни, растет количество самарцев, занимающихся физической культурой и спортом.

В приветственном слове почетный гость турнира, Герой Российской Федерации, сенатор Российской Федерации, трехкратный Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Александр Карелин выразил благодарность правительству Самарской области и лично губернатору Дмитрию Азарову.

"Я надеюсь, наше намерение сделать турнир традиционным, ежегодным, не остановят ни санитарные ограничения, ни пандемия, ни что-то другое. Поэтому я хотел бы выразить отдельные слова благодарности за решение провести турнир, за поддержку Правительству Самарской области, Дмитрию Игоревичу Азарову, который сегодня, конечно, был бы здесь, но, по праву долга, он сейчас занимается разрешением сложной, экстренной, ситуации, которая связана с жизнью и здоровьем людей. Вы знаете, что бушуют пожары", - сказал Александр Карелин.

Первый турнир "Новая высота" прошел в Самаре в 2019 году. Президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин подчеркнул: "Этот турнир стал для молодых самарских спортсменов трамплином, возможностью подняться на новую высоту. У нас есть золотые медали первенства России, первенства Европы, первенства мира. Я не сомневаюсь, что ребят, которые пройдут через этот непростой турнир, мы увидим не только на российских, но и на международных, олимпийских соревнованиях и они прославят нашу великую и могучую страну".

Упорство, дисциплина, имение работать, уважение к тренеру и к делу — такими качествами должен обладать спортсмен, по мнению Александра Карелина. Прославленный спортсмен считает, что турнир "Новая высота" открывает серьёзные перспективы для спортивной карьеры его участников. "Участники турнира имеют реальный шанс попасть в сборную команду России. Двое ребят, которые боролись на турнире 2019 года, уже проявили себя на Первенстве мира. Я очень рад, что этот турнир включен в календарь спортивных мероприятий, он является частью разрядной сетки. Хочу пожелать ребятам побед!".

На открытии турнира состоялась премьера гимна "Новой Высоты", который, как уверены организаторы, станет гимном не только турниру, но и гимном честных побед, новых имен, гимном будущих Олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. Исполнителем гимна стала Юлия Гаврилова, участница Всероссийского конкурса талантов "Синяя птица", финалистка шоу "Голос. Дети".

По итогам двух интенсивных дней соревнований определилось 47 победителей и призеров в 12 весовых категориях. Турнир по греко-римской борьбе был полон эмоций и красоты спортивных схваток. Участники состязаний увезли с собой из Самары заслуженные награды и, конечно, массу ярких впечатлений об этом празднике спорта.

Победители и призеры II Всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юношей "НОВАЯ ВЫСОТА" памяти Игоря Найвальта:



Весовая категория 42 кг

3 место:

Кудашов Владислав, республика Башкортостан

Саляхов Тимур, республика Татарстан

2 место:

Пономарев Никита, Курганская область

1 место:

Мамедов Рамин, Воронежская область

Весовая категория 45 кг

3 место:

Савченков Илья, Пермский край

Киреев Вячеслав, республика Мордовия

2 место:

Валеев Марсель, Челябинская область

1 место:

Абдрахманов Даурен, Омская область

Весовая категория 48 кг

3 место:

Серан Иван, Саратовская область

Метельков Денис, Нижегородская область

2 место

Бурхонов Алиджон, республика Башкортостан

1 место

Лукьяев Руслан

Весовая категория 51 кг

3 место:

Кожев Сергей, Курганская область

Хайдаркин Ильдар, Омская область

2 место:

Урванцев Дмитрий, Кировская область

1 место:

Елисеев Тимур, Удмуртская республика



Весовая категория 55 кг

3 место:

Мамедов Руслан, Воронежская область

Мовсисян Сурен, Ростовская область

2 место:

Жоробаев Радиф, Оренбургская область

1 место:

Шуматов Егор, Пензенская область



Весовая категория 60 кг

3 место:

Раджабов Шамиль, Саратовская область

Джамуков Джанакай, Нижегородская область

2 место:

Шамсутдинов Назарий, Ульяновская область

1 место:

Пунченко Игорь, г. Санкт-Петербург



Весовая категория 65 кг

3 место:

Звягинцев Григорий, Ярославская область

Исмаилов Арби, Самарская область

2 место:

Толкачев Игорь, Самарская область

1 место:

Теблоев Давид, республика Северная Осетия — Алания



Весовая категория 71 кг

3 место:

Чурашев Ильдар, Пермский край

Юсупов Риналь, республика Мордовия

2 место:

Зиннуров Ильяс, республика Татарстан

1 место:

Марков Марк, г. Санкт- Петербург



Весовая категория 80 кг

3 место:

Арзамазов Захар, Самарская область

Галиев Айнур, республика Татарстан

2 место:

Довбня Никита, Самарская область

1 место:

Ермошин Роман, республика Мордовия



Весовая категория 92 кг

3 место:

Казанков Владислав, Омская область

Казаев Иван, республика Башкортостан

2 место:

Байрамов Саид, Ульяновская область

1 место:

Коробочкин Илья, Калининградская область

Весовая категория 110 кг

3 место:

Панахов Анар, Ярославская область

Киракосян Богдан, Челябинская область

2 место:

Михалев Глеб, Самарская область

1 место:

Мелехов Александр, Новосибирская область



Весовая категория 120 кг

3 место:

Еряшев Илья, республика Мордовия

2 место:

Севостьянов Артем, республика Башкортостан

1 место:

Оганесян Жора, республика Башкортостан