16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
11 сентября в Самаре пройдет книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст" В Самаре пройдет встреча с переводчиком Никитой Красниковым "Волшебные сказки для взрослых" или новая книга писательницы Жени Кусто В СОУНБ состоится встреча с автором сказок Женей Кусто "Литературная ночь" в Самаре пройдет в интерактивном формате

Литература Культура

11 сентября в Самаре пройдет книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 11 сентября состоится межрегиональный книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст".

Центральной площадкой  станет книжная ярмарка. Гостей фестиваля ждут творческие встречи (площадка Место встречи) с поэтом и эссеистом Дмитрием Воденниковым; современным писателем, педагогом и издателем Андреем Геласимовым; поэтом и писателем Вадимом Месяцем и с филологом, писателем, драматургом и колумнистом Денисом Драгунским; прозаиком и драматургом Андреем Рубановым и писателем, воспевшим самарскую Безымянку, Андреем Олехом.

Площадки фестиваля:

Книжная ярмарка

Ведущие издательства представят все самое новое и интересное на книжном рынке. Литературные новинки можно будет приобрести по ценам издательств.

Волжский текст

Дискуссии о том, какие смыслы создает большая река, о региональной литературе и трендах актуального искусства. Состоится презентация романа-сериала "Кожа" и сборника "Домовая любовь" Евгении Некрасовой.

Лекторий. Самарский текст

Лекции, знакомство с самарскими учеными, презентации из монографий, встречи с активными участниками инфраструктуры чтения. Круглый стол "Вопросы интеллектуальной собственности". Спикеры: замдиректора Федерального института промышленной собственности Роспатента Роман Захаров и ведущие юристы компании TM Defence (Москва).

Место встречи

Творческие встречи с писателями, презентации новых книг, спектакли и многое другое.

Мастер-холл

Мастер-классы, перформансы, живое общение с литераторами и сотрудниками библиотек Самарской области; актуальные методики повышения интереса к чтению. Будут работать локальные площадки областных и муниципальных библиотек, в том числе площадка  модельных библиотек.

Электронная книга

Цифровые полки с классической и региональной литературой. Скачивать книги можно бесплатно.

Медиа-пак

Презентации ведущих СМИ региона.

Музыкальные площадки

Джаз и сюрпризы для меломанов.

В рамках фестиваля пройдет мастер-класс "Книжная полка современного подростка" от издательства "Детская литература"; спектакль по стихотворениям Юрия Левитанского; поэтический слэм; презентация галереи книжных иллюстраторов издательства "Самокат".

В книжной ярмарке участвуют издательства: "Розовый жираф" (Москва), "Самокат Плюс" (Москва), Фонд развития и поддержки искусства "Айрис" (Москва), "Детская литература" (Москва),  "Городец" (Москва), "Лайвбук" (Москва), Издательско-торговый дом гуманитарной книги "Гнозис" (Москва), Детский книжный магазин "Сова"; Издательский Дом "Бахрах-М", книготорговая сеть "Метида"; Издательский дом "Агни" (Самара); Издательский дом "Комсомольская правда" (Самара); Библиотека при храме в честь святых Кирилла и Мефодия; Издательство "Русское эхо" и другие.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш прокомментировала: "В этом году, в межрегиональном книжном фестивале "Время читать: Волжский текст" у нас участвует не только научная библиотека, которая традиционно является организатором, но и остальные библиотеки: молодежная и детская, Самарский литературный музей. Организаторы приглашают авторов разных регионов Поволжья и устраивают дискуссии, как Волга влияет на литературу — поэзию, прозу, ее осмысление. Самара объединит издателей, литераторов, писателей — это будет уникальная возможность расширить деловые связи и познакомиться с новыми практиками. Запланирована музыкальная программа — будет звучать джаз и рок. Фестиваль станет настоящим праздником для самарских книголюбов, а я надеюсь, таких много и среди молодежи, семейной аудитории, и среди людей старшего поколения".

"В этот день мы поговорим о книгах в самых разных форматах: на выставках, встречах, дискуссиях, мастер-классах, слушая поэзию и музыку, познакомимся с  писателями и издателями. У библиотек, как областных, так и муниципальных, будет возможность продемонстрировать профессиональное мастерство и привлечь новых читателей и посетителей. Книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст" станет местом встречи, своеобразной точкой притяжения литераторов, любителей, литературных критиков, читателей вокруг по-настоящему хороших книг", — говорит директор СОУН Светлана Пряникова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5