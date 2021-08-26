11 сентября в Самаре пройдет книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре 11 сентября состоится межрегиональный книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст".

Центральной площадкой станет книжная ярмарка. Гостей фестиваля ждут творческие встречи (площадка Место встречи) с поэтом и эссеистом Дмитрием Воденниковым; современным писателем, педагогом и издателем Андреем Геласимовым; поэтом и писателем Вадимом Месяцем и с филологом, писателем, драматургом и колумнистом Денисом Драгунским; прозаиком и драматургом Андреем Рубановым и писателем, воспевшим самарскую Безымянку, Андреем Олехом.

Площадки фестиваля:

Книжная ярмарка

Ведущие издательства представят все самое новое и интересное на книжном рынке. Литературные новинки можно будет приобрести по ценам издательств.

Волжский текст

Дискуссии о том, какие смыслы создает большая река, о региональной литературе и трендах актуального искусства. Состоится презентация романа-сериала "Кожа" и сборника "Домовая любовь" Евгении Некрасовой.

Лекторий. Самарский текст

Лекции, знакомство с самарскими учеными, презентации из монографий, встречи с активными участниками инфраструктуры чтения. Круглый стол "Вопросы интеллектуальной собственности". Спикеры: замдиректора Федерального института промышленной собственности Роспатента Роман Захаров и ведущие юристы компании TM Defence (Москва).

Место встречи

Творческие встречи с писателями, презентации новых книг, спектакли и многое другое.

Мастер-холл

Мастер-классы, перформансы, живое общение с литераторами и сотрудниками библиотек Самарской области; актуальные методики повышения интереса к чтению. Будут работать локальные площадки областных и муниципальных библиотек, в том числе площадка модельных библиотек.

Электронная книга

Цифровые полки с классической и региональной литературой. Скачивать книги можно бесплатно.

Медиа-пак

Презентации ведущих СМИ региона.

Музыкальные площадки

Джаз и сюрпризы для меломанов.

В рамках фестиваля пройдет мастер-класс "Книжная полка современного подростка" от издательства "Детская литература"; спектакль по стихотворениям Юрия Левитанского; поэтический слэм; презентация галереи книжных иллюстраторов издательства "Самокат".

В книжной ярмарке участвуют издательства: "Розовый жираф" (Москва), "Самокат Плюс" (Москва), Фонд развития и поддержки искусства "Айрис" (Москва), "Детская литература" (Москва), "Городец" (Москва), "Лайвбук" (Москва), Издательско-торговый дом гуманитарной книги "Гнозис" (Москва), Детский книжный магазин "Сова"; Издательский Дом "Бахрах-М", книготорговая сеть "Метида"; Издательский дом "Агни" (Самара); Издательский дом "Комсомольская правда" (Самара); Библиотека при храме в честь святых Кирилла и Мефодия; Издательство "Русское эхо" и другие.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш прокомментировала: "В этом году, в межрегиональном книжном фестивале "Время читать: Волжский текст" у нас участвует не только научная библиотека, которая традиционно является организатором, но и остальные библиотеки: молодежная и детская, Самарский литературный музей. Организаторы приглашают авторов разных регионов Поволжья и устраивают дискуссии, как Волга влияет на литературу — поэзию, прозу, ее осмысление. Самара объединит издателей, литераторов, писателей — это будет уникальная возможность расширить деловые связи и познакомиться с новыми практиками. Запланирована музыкальная программа — будет звучать джаз и рок. Фестиваль станет настоящим праздником для самарских книголюбов, а я надеюсь, таких много и среди молодежи, семейной аудитории, и среди людей старшего поколения".

"В этот день мы поговорим о книгах в самых разных форматах: на выставках, встречах, дискуссиях, мастер-классах, слушая поэзию и музыку, познакомимся с писателями и издателями. У библиотек, как областных, так и муниципальных, будет возможность продемонстрировать профессиональное мастерство и привлечь новых читателей и посетителей. Книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст" станет местом встречи, своеобразной точкой притяжения литераторов, любителей, литературных критиков, читателей вокруг по-настоящему хороших книг", — говорит директор СОУН Светлана Пряникова.