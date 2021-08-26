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Единоборства Спорт

Самарскому борцу Павлу Белкину подарили квартиру

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сертификат спортсмену был вручен на II Всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта, который прошел в Самаре.

Павел Белкин был участником первого турнира "Новая высота", который прошел в Самаре 2019 году. И, как говорит президент Федерации спортивной борьбы Самарской области Александр Живайкин, турнир стал трамплином для многих спортсменов. Уже 2021 г. Павел стал победителем первенства Европы среди юниоров.

"Даже не верится, большое спасибо нашей Федерации спортивной борьбы", — поделился спортсмен.

Такие подарки стали уже хорошей традицией в Федерации спортивной борьбы Самарской области. В 2019 г. решением попечительского совета Федерации Максим Скуратов также стал обладателем квартиры. Для Максима I турнир "Новая высота" также стал трамплином в большой мир спорта. В 2019 г. Скуратов победил на первенстве мира.

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