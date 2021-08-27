По факту поджога леса в Тольятти возбудили уголовное дело

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту поджога леса. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В результате лесного низового пожара выгорело 31,7 гектар леса. Дело возбудили по ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений, с причинением крупного ущерба").
Сейчас правоохранители устанавливают личности виновных.
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Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся