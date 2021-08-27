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Экономика и бизнес

В Самарской области более 70 тыс. человек зарегистрировались как самозанятые

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области более 70,7 тыс. жителей стали самозанятыми. Этот налоговый режим позволяет попробовать себя в качестве предпринимателя и на комфортных условиях работать с физическими лицами и организациями.

В Самарской области успешно реализуют нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Благодаря этому в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан. Стратегия лидерства, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым, — в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты.

"Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан — это важный фактор стабильности для экономики региона. Все больше людей выходит из теневого сектора, работают легально и активно используют возможности, которые создает для них регион: это и льготные займы Гарантийного фонда, и бизнес-консультации, и места для комфортной работы в коворкингах центров "Мой бизнес", и целые пакеты услуг для успешного старта, и ярмарки продукции наших ремесленников. Узнать всю необходимую информацию о налоге на профессиональный доход и скачать приложение можно на сайте "Мой налог", — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Уже 18 сентября самозанятые региона смогут вновь представить широкой аудитории свою продукцию — плательщики налога на профессиональный доход, создающие сувенирную продукцию, товары для красоты и здорового образа жизни или продукты питания длительного срока годности, примут участие в осенней ярмарке. Такой формат поддержки стал уже традиционным. Прием заявок на участие продлится до 8 сентября. Подать заявку можно на сайте mybiz63.ru.

"Я получил статус плательщика НПД в мае 2021 года. Этот шаг позволил заключить социальный контракт и получить средства на развитие бизнеса. Причем мы смогли воспользоваться этой мерой поддержки одними из первых в нашем районе", — основатель перепелиной фермы "Николина ферма" Александр Акимов.

"Я оформилась в качестве самозанятого специалиста, когда появился серьезный клиент, с которым необходимо было документально оформить наши трудовые отношения. Регистрация в качестве плательщика НПД на тот момент давала возможность работать без страхов и рисков и упрощала наши договорные отношения. В целом, с получением данного статуса я чувствую себя увереннее в осуществлении профессиональной деятельности, так как взяв на себя такой статус, я беру на себя ответственность перед клиентами за качество своей работы. Да и поддержка государства на этом этапе развития играет немаловажную роль. Очень многие вопросы мне удалось решить с помощью проекта "Мой бизнес 63", — руководитель психологической студии "Дети будущего" Татьяна Мясникова.

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