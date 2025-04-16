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Экономика и бизнес

Состоялась бизнес-миссия Москвы в Самарскую область

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 и 10 апреля 2025 года бизнес-миссия из Москвы вновь посетила Самарскую область. Это уже второй визит столичных предпринимателей в регион, что говорит о растущем интересе к туристическому потенциалу области и возможностям для сотрудничества.

Фото: Министерство туризма СО

В рамках мероприятия в Самару прибыла делегация, включающая представителей федеральных туроператоров, столичных объектов показа и объектов размещения.

10 апреля в центре труда и отдыха "Станкозавода" в пространстве "Бенке Холл" состоялась деловая часть мероприятия с презентацией туристического потенциала и продуктового портфеля Москвы, а также бизнес-переговоры с участием туристической отрасли Москвы и Самарской области. Представители бизнеса провели переговоры с потенциальными региональными партнерами, что открывает новые горизонты для взаимодействия и установления долгосрочных двусторонних отношений.

Помимо деловой программы, гости из Москвы также ознакомились с туристическими возможностями столицы региона, посетив исторический центр города и знаменитую Дачу купца Головкина.

Бизнес-миссия стала важным шагом на пути к укреплению экономических и культурных связей между Москвой и Самарским регионом, способствуя развитию туризма и расширению деловых контактов.

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