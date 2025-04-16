Состоялась бизнес-миссия Москвы в Самарскую область

9 и 10 апреля 2025 года бизнес-миссия из Москвы вновь посетила Самарскую область. Это уже второй визит столичных предпринимателей в регион, что говорит о растущем интересе к туристическому потенциалу области и возможностям для сотрудничества.
В рамках мероприятия в Самару прибыла делегация, включающая представителей федеральных туроператоров, столичных объектов показа и объектов размещения.
10 апреля в центре труда и отдыха "Станкозавода" в пространстве "Бенке Холл" состоялась деловая часть мероприятия с презентацией туристического потенциала и продуктового портфеля Москвы, а также бизнес-переговоры с участием туристической отрасли Москвы и Самарской области. Представители бизнеса провели переговоры с потенциальными региональными партнерами, что открывает новые горизонты для взаимодействия и установления долгосрочных двусторонних отношений.
Помимо деловой программы, гости из Москвы также ознакомились с туристическими возможностями столицы региона, посетив исторический центр города и знаменитую Дачу купца Головкина.
Бизнес-миссия стала важным шагом на пути к укреплению экономических и культурных связей между Москвой и Самарским регионом, способствуя развитию туризма и расширению деловых контактов.
Последние комментарии
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!