К 80-летию Победы в Самаре пройдут гастроли Большого театра России

23, 25 и 26 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича при поддержке Росконцерта (мероприятие "Большие гастроли", направление "Ведущие театры") и правительства Самарской области пройдут гастроли оперы, балета и оркестра Большого театра России.

Гастроли — дань общей истории и многолетнего творческого союза Большого театра и самарской сцены и приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В 1941 году Большой театр был эвакуирован в Куйбышев, где нашел приют и поддержку. Именно здесь, в запасной столице, 5 марта 1942 года состоялась первое исполнение Седьмой ("Ленинградской") симфонии Д. Д. Шостаковича, ставшей символом стойкости и надежды. В память об этом событии ежегодно симфонический оркестр театра исполняет легендарное произведение.

"Культура и искусство способны вдохновлять и поддерживать людей даже в самые мрачные времена. На нашей сцене впервые прозвучала грандиозная музыка — Седьмая симфония, или Ленинградская, которая стала не только выражением страданий и надежды народа, но и мощным манифестом против фашизма", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина подчеркнула, что гастроли Большого театра России — это всегда значимое событие для любителей искусства, уникальная возможность для самарского зрителя увидеть классические произведения в исполнении лучших артистов страны.

"Важно отметить, что гастроли приурочены к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, что добавляет особый смысл этому мероприятию. Этот культурный обмен служит не только укреплению исторических связей между регионами, но и сохранению памяти о героизме русского народа", — отметила Ирина Калягина.

Непрерывное взаимодействие театров ознаменовано множеством проектов: в 1995 году к 50-летию Великой Победы на самарской сцене прошел Фестиваль искусств "Звезд Большого театра в Самаре";

в 2000 году к 55-летию Великой Победы был реализован проект "Звезды балета Большого театра в Самаре"; в 2005 году к 60-летию Великой Победы в рамках гастролей Большого театра был представлен балет "Светлый ручей" Д. Д. Шостаковича; в 2021 году в рамках Международного фестиваля "Шостакович. ХХ век" Большой театр представил балет на музыку Д. Д. Шостаковича "Укрощение строптивой"; в 2022 году в день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича на сцене самарского театра произведение вновь исполнил оркестр Большого театра. Также звездные артисты — постоянные участники оперных и балетных фестивалей Шостакович опера балет.

Программа гастролей:

23 апреля в 19.00 — Гала-концерт оперы Большого театра

На сцене Шостакович опера балет выступят выдающиеся солисты Большого театра. В программе — шедевры мировой оперной классики, которые подарят вам незабываемые музыкальные впечатления.

В концерте примут участие:

лауреат международного конкурса Анна Нечаева

лауреат международных конкурсов Ольга Селиверстова

заслуженная артистка России Агунда Кулаева

заслуженный артист России Олег Долгов

лауреат международного конкурса Александр Краснов

заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий

Дирижер — лауреат международных конкурсов Алексей Богорад.

В программе вечера: "Праздничная увертюра" Дмитрия Шостаковича, арии из опер Гуно, Чапи, Пуччини, Бизе, а также неаполитанские песни и известные произведения советских композиторов.

25 и 26 апреля в 19:00 — Балет Большого театра "Сильфида".

25 апреля партии исполнят:

Сильфида — ведущая солистка Арина Денисова Джеймс — премьер Дмитрий Смилевски Мэдж, колдунья — солистка, заслуженная артистка России Анастасия Винокур Эффи, невеста Джеймса — солистка Анастасия Крутелева Гурн — артист Макар Михалкин Анна, мать Джеймса — артистка Алевтина Рудина

26 апреля партии исполнят:

Сильфида — артистка Элизабетта Налим

Джеймс — артист Максим Иванов

Мэдж, колдунья — солистка, заслуженная артистка России Анастасия Винокур

Эффи, невеста Джеймса — солистка Анастасия Крутелева

Гурн — артист Павел Смирнов

Анна, мать Джеймса — артистка Алевтина Рудина

Дирижер — Алексей Богорад.

Херман Северин Левенскольд

Либретто Адольфа Нурри и Филиппо Тальони

Хореография Августа Бурнонвиля

Постановка и новая хореография — Йохан Кобборг

Художник-постановщик — Питер Фармер

Дирижер-постановщик — Павел Клиничев

Художник по свету — Дамир Исмагилов