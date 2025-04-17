КонсультантПлюс: могут ли за ущерб при ДТП привлечь бывшего владельца автомобиля

В КонсультантПлюс разобрали ситуацию, в которой ответственность за ущерб в ДТП грозила бывшему владельцу автомобиля.

Случилось ДТП. Пострадавший обратился в суд за взысканием ущерба в солидарном порядке с гражданина ГУ, сидевшего за рулём, и с владельца автомобиля, по своей вине допустившего противоправное завладения источником повышенной опасности третьим лицом.

Суды стали разбираться, кто же на самом деле владелец автомобиля? Зарегистрировано ТС на гражданку Ш. Она в свою очередь, представила договор, согласно которому ещё 3 декабря 2016 г. продала автомобиль гражданину ГА за 30 000 рублей.

Гражданин ГА предъявил договор купли-продажи от 13 декабря 2016 г. гражданину К. за 38 000 рублей.

А гражданин К. принёс договор от 19 сентября 2017 г., согласно которому он по цене 80 000 руб. приобрел автомобиль у гражданки Ш.!

При этом суду были предоставлены доказательства уплаты штрафов, наложенных ГИБДД, гражданкой Ш., якобы продавшей автомобиль, и материалы выплатного дела, в соответствии с которыми гражданка Ш. по факту ДТП от 30 марта 2018 г., получила страховое возмещение.

Первый суд взыскал ущерб в размере 745 000 руб. с граждан ГУ и ГА, поскольку несмотря на регистрацию в госреестре, автомобиль гражданка Ш. всё-таки продала.

Второй суд счёл, что тут творится явно какое-то безобразие, и взыскал по 372 500 руб. с гражданина ГУ и с гражданки Ш., поскольку невыполнение ею обязанности по снятию автомобиля с регистрационного учета, совершение ею юридически значимых действий в отношении автомобиля свидетельствуют о ее недобросовестном поведении, злоупотреблении правом и в силу статьи 10 ГК РФ она наряду с причинителем вреда должна нести ответственность перед истцом, полагавшимся на достоверность данных регистрационного учета. И нечего тут договорами трясти: на ком зарегистрировано ТС, тот и будет нести ответственность вместе с причинителем вреда. Третий суд согласился со вторым.

Несогласная с таким решением гражданка Ш. обратилась в Верховный суд РФ, уж там-то точно во всём разберутся. Коллегия ВС РФ отметила, что суды не подвергали сомнению тот факт, что на момент ДТП автомобиль гражданкой Ш. был отчужден, именуя ее прежним собственником и поставив ей в вину лишь непринятие мер по снятию автомобиля с учета. Однако при таких обстоятельствах возложение на нее ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, противоречит положениям статьи 1079 ГК РФ, поскольку она не являлась владельцем ТС, а совершение либо несовершение действий по снятию и постановке на учет транспортного средства в причинной связи с наступившим вредом не состоит.

Не могут служить основанием для возложения ответственности доводы суда о том, что после продажи автомобиля гражданка Ш. недобросовестно получила страховое возмещение по договору ОСАГО, заключенному с гражданином К., и оплачивала штрафы за нарушение Правил дорожного движения, поскольку суд не рассматривал эти обстоятельства как доказательство фактического владения гражданкой Ш. источником повышенной опасности.

Довод о том, что потерпевший был вправе полагаться на достоверность регистрации транспортного средства, в данном случае лишен смысла, поскольку в момент ДТП потерпевший, при отсутствии умысла, как правило, вообще не может знать, кому принадлежит транспортное средство, при использовании которого причиняется вред, и не может на это каким-либо образом полагаться. Дело направили на пересмотр.

В случае ДТП с участием лица, не имевшего права находиться за рулем, к ответственности, в том числе, привлекут фактического владельца ТС. Но если автомобиль был продан и не перерегистрирован в ГИБДД, нервы могут потрепать и предыдущему собственнику автомобиля.

Цена вопроса: 372 500 рублей плюс судебные издержки.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс

Компания КонсалтикаПлюс — официальный дистрибьютор СПС КонсультантПлюс с 2001 года.

Читайте другие полезные материалы на сайте consaltika.ru

Не ждите ошибок, консультируйтесь у профессионалов.