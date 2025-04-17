Лизинг техники XCMG в CARCADE с применением скидки-субсидии до 8%

Компания CARCADE принимает заявки на финансирование техники XCMG со скидками до 8% в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором марки. Предложение действует на договоры, заключенные до конца декабря 2025 года.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступны популярные модели различных типов погрузчиков, автокранов, автогрейдеров, экскаваторов, бульдозеров и другой спецтехники марки XCMG с использованием корпоративной скидки-субсидии. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства: например, на фронтальные погрузчики XC938 и XC978 распространяется выгода в размере 3% от стоимости ТС, а экскаваторы-погрузчики XC8-S3570 и XC8-S2570 доступны с 8%-субсидией. Скидка предоставляется в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику, либо на график платежей при приобретении новой техники от организатора акции. Подробности и полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.