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Инвестиции Финансы

Лизинг техники XCMG в CARCADE с применением скидки-субсидии до 8%

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE принимает заявки на финансирование техники XCMG со скидками до 8% в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором марки. Предложение действует на договоры, заключенные до конца декабря 2025 года.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступны популярные модели различных типов погрузчиков, автокранов, автогрейдеров, экскаваторов, бульдозеров и другой спецтехники марки XCMG с использованием корпоративной скидки-субсидии. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства: например, на фронтальные погрузчики XC938 и XC978 распространяется выгода в размере 3% от стоимости ТС, а экскаваторы-погрузчики XC8-S3570 и XC8-S2570 доступны с 8%-субсидией. Скидка предоставляется в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику, либо на график платежей при приобретении новой техники от организатора акции.  Подробности и полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5z5uAHW

ИНН 3905019765

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Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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