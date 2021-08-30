ХК "Лада" проиграл "Металлургу", а "Ладья" - "Толпару"

В воскресенье, 29 августа, в Саранске завершился "Турнир памяти С. А. Николаева".
В заключительном матче "Лада" со счетом 3:4 уступила "Металлургу", заняв второе место вслед за сибиряками. Третье место у "Дизеля". Защитник волжан Иван Воробьев признан лучшим в своем амплуа по итогам турнира.
В этот же день ХК "Ладья" в первом из двух товарищеских матчей "Ладья" по буллитам уступила "Толпару". По ходу матча тольяттинцы дважды вели в счете, но гости отыгрывались, а в серии буллитов уфимцы оказались точнее - 2:3 бул (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).
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