16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ХК "Лада" проиграл "Металлургу", а "Ладья" - "Толпару" ХК "Лада" победил "Дизель" на турнире памяти Сергея Николаева ХК "Лада" расторг контракт с нападающим Сергеем Чередниченко "Ладья" выиграла турнир в Альметьевске Защитник Тимур Булатов покидает ХК "Лада"

Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Металлургу", а "Ладья" - "Толпару"

ТОЛЬЯТТИ. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 29 августа, в Саранске завершился "Турнир памяти С. А. Николаева".

В заключительном матче "Лада" со счетом 3:4 уступила "Металлургу", заняв второе место вслед за сибиряками. Третье место у "Дизеля". Защитник волжан Иван Воробьев признан лучшим в своем амплуа по итогам турнира.

В этот же день ХК "Ладья" в первом из двух товарищеских матчей "Ладья" по буллитам уступила "Толпару". По ходу матча тольяттинцы дважды вели в счете, но гости отыгрывались, а в серии буллитов уфимцы оказались точнее - 2:3 бул (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). 

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5