В Самарской области откроется "Школа фермера"

1 сентября при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на базе Самарского государственного аграрного университета открывается образовательный проект по обучению глав крестьянских (фермерских) хозяйств "Школа фермера".
"Школа фермера" — интегрированная обучающая программа, разработанная совместно АО "Россельхозбанк" и ведущими аграрными вузами под запросы современных фермеров. В День Знаний к обучению в "Школе фермера" подключатся 27 регионов, в числе которых Самарская область.
На самарской площадке к слушателям обратятся министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов и врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.
По словам врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова, в "Школе фермера" смогут пройти обучение и главы хозяйств с серьезным опытом, и начинающие фермеры. Отраслевая экспертиза АО "Россельхозбанк", методология и современные образовательные технологии Самарского государственного аграрного университета способны обеспечить высокий уровень компетенций выпускников и значимый практический результат для каждого обучающегося.
"Слушателям проекта будет предоставлена возможность получить знания для повышения рентабельности своей деятельности, детально изучить особенности ведения успешного бизнеса на селе", — отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.
В этом году в "Школе фермера" примут участие 30 глав уже действующих в регионе фермерских хозяйств и те, кто только готовится осваивать фермерство как бизнес-проект и собственное дело.
Они пройдут обучение по двум пилотным учебным программам профессиональной переподготовки: "Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства". По окончанию обучения фермеры получат дипломы государственного образца.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.