В Самарской области откроется "Школа фермера"

1 сентября при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на базе Самарского государственного аграрного университета открывается образовательный проект по обучению глав крестьянских (фермерских) хозяйств "Школа фермера".

"Школа фермера" — интегрированная обучающая программа, разработанная совместно АО "Россельхозбанк" и ведущими аграрными вузами под запросы современных фермеров. В День Знаний к обучению в "Школе фермера" подключатся 27 регионов, в числе которых Самарская область.

На самарской площадке к слушателям обратятся министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, директор Самарского филиала АО "Россельхозбанк" Раиль Багдалов и врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков.

По словам врио ректора Самарского государственного аграрного университета Сергея Машкова, в "Школе фермера" смогут пройти обучение и главы хозяйств с серьезным опытом, и начинающие фермеры. Отраслевая экспертиза АО "Россельхозбанк", методология и современные образовательные технологии Самарского государственного аграрного университета способны обеспечить высокий уровень компетенций выпускников и значимый практический результат для каждого обучающегося.

"Слушателям проекта будет предоставлена возможность получить знания для повышения рентабельности своей деятельности, детально изучить особенности ведения успешного бизнеса на селе", — отметил Раиль Багдалов, директор Самарского филиала Россельхозбанка.

В этом году в "Школе фермера" примут участие 30 глав уже действующих в регионе фермерских хозяйств и те, кто только готовится осваивать фермерство как бизнес-проект и собственное дело.

Они пройдут обучение по двум пилотным учебным программам профессиональной переподготовки: "Эффективное управление функционированием крестьянского (фермерского) хозяйства в современных условиях" и "Технология производства молока в условиях крестьянского (фермерского) хозяйства". По окончанию обучения фермеры получат дипломы государственного образца.