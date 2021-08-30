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Здравоохранение Общество

Пациенты после перенесенного COVID -19 могут восстановить здоровье в отделениях медреабилитации

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пациенты, перенесшие коронавирусную пневмонию в легкой и средней форме, по направлению лечащего врача поликлиники могут пройти курс восстановления в отделениях медицинской реабилитации поликлиник. Кроме того, с целью улучшения функций организма, у таких пациентов есть возможность пройти отдельные процедуры по физиотерапии, лечебной физкультуре в поликлинике по месту жительства. Один из реабилитационных центров работает на базе Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района.

Появление новой коронавирусной инфекции и стремительное ее распространение поставило перед здравоохранением новые задачи. Сегодня требуется не только быстрая диагностика нового заболевания и специализированное лечение, важное значение имеет и реабилитация пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией.

По поручению Президента страны Владимира Путина в стране будет разработана специальная программа медицинской реабилитации. На нее направят порядка 100 млрд рублей. "Медицинская реабилитация должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм", — подчеркнул Глава государства.

В Самарской области задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний поставил Губернатор Дмитрий Азаров. В эту работу регион включился одним из первых. По поручению Дмитрия Азарова отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории области. С начала года в них пролечились уже более 3 тысяч человек. Оказание своевременной и качественной медицинской помощи, развитие системы здравоохранения — часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора при участии жителей.

Городской центр медицинской реабилитации Промышленного района, организованный в 1995 году, сегодня оказывает помощь пациентам, переболевшим COVID-19, в амбулаторных условиях. Медицинская реабилитация — это комплекс медицинских, психологических мероприятий, направленных на полное или частичное восстановление утраченных функций, улучшение качества жизни и сохранение работоспособности пациента.

"К нам направляют пациентов участковые доктора и врачи из отделений профилактики после прохождения углубленной диспансеризации. Какие задачи мы ставим перед собой? Это прежде всего улучшение функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, увеличение толерантности к нагрузкам. Для этого в нашем центре есть все возможности — высококвалифицированные специалисты, отличное оборудование, передовые технологии. При поступлении в центр пациента осматривает мультидисциплинарная команда специалистов — терапевт, невролог, физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и психолог, — пояснила заведующая центром реабилитации Самарской городской поликлиники № 6 Промышленного района, кандидат медицинских наук Светлана Сапожникова, — На основании результатов осмотра и лабораторных исследований создается индивидуальная программа реабилитации для каждого пациента, ведь болезнь у каждого протекала по-своему. Один пациент не может подняться на третий этаж без одышки, другой не может пройти 500 метров, не задыхаясь, хотя до болезни они делали это легко. В программу реабилитации таких пациентов включены прежде всего дыхательная гимнастика, занятия на дыхательных тренажерах, физиотерапевтическое лечение, физические упражнения с дозированной ходьбой, пассивная гимнастика, а также лечебный массаж, симптоматическая терапия в процедурном кабинете".

Пациент центра Наталья Глумова переболела COVID-19 прошлой зимой. Лечилась в областном госпитале для ветеранов войн. "Тяжелая пневмония долго не оставляла меня, — рассказала Наталья Викторовна. — Переболела я с большим поражением легких. После выписки из стационара проходила восстановительное лечение дома, прошла расширенную диспансеризацию, и специалисты Самарской поликлиники № 6 направили меня в реабилитационный центр. Прохожу реабилитацию шестой день и замечаю положительные изменения. Дыхательная гимнастика очень помогает, особенно под руководством специалистов. Раньше я чувствовала, что у меня как будто не хватает дыхания. Теперь дыхание становится глубже и свободнее. А от лечебного массажа расправляется грудная клетка и ничего не мешает дыханию. Я очень благодарна врачам за такую поддержку".

Курс реабилитации в центре составляет две недели. Все это время врачи наблюдают каждого пациента, мониторят уровень насыщаемости крови кислородом, оценивают в целом эффективность реабилитации, дают рекомендации: кто-то будет продолжать восстанавливаться после болезни в домашних условиях, а кому-то потребуется повторный курс реабилитации.

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