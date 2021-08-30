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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 удваивает пакет интернета на весь период пользования тарифом: каждый месяц новые клиенты будут получать двойной пакет трафика. Они свободны делать с дополнительными гигабайтами все что угодно, в том числе продавать на "Маркете" и делиться с друзьями. Предложение доступно для новых клиентов компании при подключении к Tele2 до 30 сентября.

Фото: предоставлено Tele2

В рамках специального предложения новые клиенты компании получат в два раза больше интернет-трафика на общение и развлечения за неизменную плату. Для участия в программе нужно подключиться к сети Tele2 до 30 сентября на тарифы: "Мой онлайн", "Мой онлайн+" или "Везде онлайн".

Действуя по "другим правилам", Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и предлагает новым абонентам не просто разовое удвоение количества гигабайтов, а возможность получать двойной объем пакета интернет-трафика ежемесячно в течение всего периода пользования тарифом. Удвоенный пакет работает бессрочно при своевременном внесении абонентской платы за тариф.

Клиент сможет распоряжаться дополнительным пакетом интернет-трафика без ограничений. Пользователь сам решает, что делать с дополнительными гигабайтами: использовать в полном объеме, делиться, продавать на "Маркете Tele2" или переносить на следующий месяц.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"Мы стремимся поддерживать образ жизни пользователей услуг связи, следовать трендам и запускать именно те акции, которые ожидают наши потенциальные клиенты. Меняется поведение и потребности людей, сегодня аудитория становится все более цифровой — во втором квартале 2021 года объем потребляемого интернет-трафика в сети Tele2 вырос на 30% год к году. Поэтому в рамках акции наши новые клиенты получают в два раза больше гигабайтов за стандартную стоимость. Уверен, что это привлечет в нашу сеть активных пользователей интернета, которые по достоинству оценят качество связи и цифровые продукты компании".

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