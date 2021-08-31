"Ладья" вновь проиграла "Толпару" - 3:4

В понедельник, 30 августа, "Ладья" во втором матче проиграла "Толпару".

Тольяттинцы, пропустив первыми, во втором периоде забросили три шайбы (3:1), но, концовка матча осталась за уфимцами: гости сравняли счет, а на последней минуте вырвали победу.