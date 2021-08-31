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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Теперь обычный тариф может стать детским

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запускает услугу "Дети онлайн". Если родители подключат ее на номере ребенка, он сможет смотреть обучающие видеоматериалы и детские фильмы от сервиса Wink, а также будет защищен от случайных подписок. С новой услугой обычный тариф может стать детским. Помимо этого, в канун учебного года родители сэкономят на подготовке к школе — скидки на товары и услуги для детей теперь собраны в специальный раздел программы лояльности.

Фото: предоставлено Tele2

При подключении услуги "Дети онлайн" ребенок получит доступ к образовательному контенту, тысячам мультфильмов и детских фильмов от видеосервиса Wink. Всего доступно более 3,6 тысячи видеоуроков по литературе, биологии, обществознанию, географии, истории, физике и другим школьным дисциплинам, которые рассчитаны на учеников с 1-го по 11-й классы. Коллекция детского контента включает популярные мультфильмы и анимационные сериалы для малышей и ребят постарше, в том числе отечественные "Смешарики" (0+) и "Фиксики" (0+), а также произведения студии Disney и анимацию Pixar.

Родителям больше не придется волноваться о том, что ребенок подключит платные подписки. Услуга "Дети онлайн" защитит его от нежелательного контента, а самих родителей — от незапланированных затрат.

Услуга доступна пользователям тарифов "Мой разговор", "Мой онлайн" и "Мой онлайн+". Абонентская плата составляет 90 рублей в месяц, при первом подключении услуга предоставляется бесплатно на два месяца. Подключить услугу "Дети онлайн" можно с помощью USSD-команды *918*1#. Ее подробное описание — на сайте tele2.ru.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

"С услугой "Дети онлайн" обычный тариф может стать детским. Наше новое предложение не просто решает задачу, чем занять и заинтересовать ребенка, но и защитит его в сети, ограждая от установки нежелательных подписок. Родителям больше не потребуется регулярно проверять смартфоны детей. Они могут быть спокойны и уверены, что в телефонах школьников полезный и интересный контент, соответствующий их возрасту".

Родителям пригодятся и другие полезные сервисы Tele2. Например, "Геопоиск+" позволит отследить местоположение ребенка. С услугой "Родительский контроль" взрослые будут в курсе его действий со смартфоном, смогут контролировать заряд батареи и остаток средств на счете, а также получать статистику работы мобильных приложений. "Антивирус" просканирует гаджеты детей на вирусы, защитит от новых угроз и предотвратит установку потенциально опасных приложений.

С Tele2 мамы и папы смогут сэкономить на подготовке ребенка к школе. К 1 сентября оператор собрал в единый раздел предложения от партнеров программы лояльности "Больше", которые будут интересны детям и их родителям. Клиенты компании могут получить промокод на скидку при покупке одежды, обуви и канцтоваров в интернет-магазине "Дочки-Сыночки" и одежды бренда AcoolaKids, а также кешбэк на телефон при заказе в интернет-магазине Gulliver Market. Клиентам Tele2 доступны специальные предложения от онлайн-школ: бесплатные занятия с репетиторами TutGood, обучение чтению в My Speech, скидки на уроки в Skysmart, кешбэк на телефон при изучении английского языка в Lingualeo, а также скидка на входной билет в город профессий "КидБург". Книжный сервис "ЛитРес" предлагает в подарок три детские книги и скидку на каталог электронных и аудиокниг, а "Читай-город" — кешбэк от суммы заказа на телефон. Подробнее — на сайте программы "Больше".

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