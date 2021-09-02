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К началу школы готовы: Tele2 представляет детский портал

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила образовательно-развлекательный портал kids.tele2.ru. Клиентам сервиса доступен курс видеоуроков школьной программы, развивающие игры и упражнения, олимпиадные задания, каталог популярных мультсериалов, аудиосказки и песни.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать сервисы для детей: на портале kids.tele2.ru родители могут выбрать познавательный и развлекательный материал для ребенка любого возраста. Контент портала доступен со смартфона, в ближайшее время компания запустит десктоп-версию.

Обучающий контент портала — это библиотека видеоуроков по школьным предметам с 1 по 11 классы. Ученики могут закрепить пройденный материал, просмотреть урок по пропущенной теме и получить дополнительную информацию. Помимо этого, у школьников есть возможность проверить свои знания в рамках тематических олимпиад, слушать или читать книги. Для самых маленьких на портале kids.tele2.ru подготовлены развивающие игры и упражнения — занимательные задачи на логику, счет, внимательность и память, а также аудиосказки и песни.

На онлайн-площадке размещена подборка мультсериалов, включая классические и популярные произведения студии Disney, анимационные проекты вселенных Marvel и Star Wars, мультсериал "Маша и Медведь" (0+), экранизацию известной игры Cut the Rope "Приключения Ам Няма" (0+), японский аниме-сериал Hello Kitty (0+) и многие другие.

Для просмотра материалов сервиса клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться на портале kids.tele2.ru и выбрать интересующий раздел. Некоторые материалы доступны бесплатно, а для просмотра платного контента потребуется подключить подписку. В первые 24 часа она предоставляется бесплатно, далее ее стоимость составит 8 до 10 рублей в сутки в зависимости от выбранного раздела. Команды для подключения:

Развивающие игры — *502#

Школа — *503#

Веселые упражнения — *504#

Олимпиада — *497#

Книги — *498#

Мультфильмы — *781#

Мультфильмы Премиум — *812#

Сказки и песни — *734#

Для родителей доступны и другие полезные сервисы Tele2. С услугой "Родительский контроль" они будут в курсе действий ребенка со смартфоном, смогут контролировать заряд батареи и остаток средств на счете, получать статистику работы приложений. "Геопоиск+" позволит отследить местоположение ребенка. "Антивирус" просканирует гаджет на вирусы и защитит от новых угроз. С услугой "Дети онлайн" ребенок сможет смотреть детский контент от Wink и будет защищен от случайных подписок. Помимо этого, родители смогут сэкономить на детских товарах, книгах и услугах онлайн-школ, получив скидки или кешбэк на телефон от партнеров программы лояльности "Больше". Для студентов, которые тоже сейчас начинают учебный год, доступна образовательная онлайн-платформа skill.tele2.ru, где можно получать знания в программировании, информатике, анализе данных, управлении бизнесом, дизайне, маркетинге, а также по многим другим направлениям.

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