Самарчанка не оплатила 66 штрафов и прятала арестованное авто

В Самаре судебные приставы завершили исполнительное производство в отношении местной жительницы, 66 раз нарушившей ПДД и не платившей штрафы, сообщает УФССП по самарской области.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении владелицы автомобиля Toyota возбудили 66 исполнительных производств на общую сумму в 61 тыс. руб. и вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 62 тыс. рублей.

Так как женщина и после вынесения исполнительского сбора не приступила к погашению задолженности, судебным приставом было принято решение об аресте ее автомобиля. Иномарку объявили в розыск и вскоре обнаружили в одном из дворов города. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнице транспортного средства составлен акт описи и ареста, после чего иномарка была отправлена на специализированную стоянку.

Узнав о том, что транспортное средство у женщины забрали для передачи на реализацию в счет погашения задолженности, ее супруг сразу же погасил долг по штрафам и исполнительский сбор на общую сумму в 123 тыс. руб., а также полностью оплатил имеющуюся у его супруги задолженность по налогам в 25 тыс. рублей.

Сводное исполнительное производство по штрафам и исполнительное производство по налогам окончены фактическим исполнением.