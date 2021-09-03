Студенты ТГУ победили в соревнованиях "Солнечная регата"

Студенческая команда Тольяттинского госуниверситета Togliatti Solar Team, выступающая на лодке на солнечных батареях, стала первой в общекомандном зачете Всероссийских инженерных соревнований "Солнечная регата". Это первое состязание за последние два года, на которое выехали тольяттинцы.

"Солнечная регата 2021" проходила 28 августа на Гребном канале Нижнего Новгорода — в акватории Нижегородской областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту. Участие в соревнованиях приняли 19 школьных и студенческих команд со всей России.

Из-за пандемии в 2020 году соревнования отменили и перенесли их проведение на 2021 год. Но и в этом году Togliatti Solar Team попала на старт только со второго раза. В конце июня команда, уже доехав до Нижнего Новгорода, узнала, что руководство Нижегородской области объявило о запрете всех массовых и спортивных мероприятий. В августе запрет был снят, и "Солнечная регата-2021" все-таки состоялась.

В гонке на скорость и маневренность Togliatti Solar Team уступила по баллам команде Московского государственного технического университета. Но в трехчасовой гонке на выносливость тольяттинцы не упустили удачу.

"За три часа пилот Леонид Харин прошел на лодке порядка 59 кругов — практически 30 км. И это был лучший результат соревнований, что позволило нам занять первое место в общем командном зачете, — отметил консультант Togliatti Solar Team Павел Крюков. — Впрочем, тогда для нас результат был не столь важен. Важно, что мы смогли выехать на соревнования, встретить друзей из других вузов, пообщаться с людьми, объединенными идеей строительства лодок на солнечных батареях, обменяться идеями и опытом".

Такой обмен мнениями важен для команды Togliatti Solar Team. Сейчас студенты вносят ряд усовершенствований в конструкцию лодки на солнечных батареях. В частности, работают над стабилизацией системы водных крыльев. Это позволит увеличить скорость транспортного средства и снизить энергозатраты до 50%.

"Совершенствование конструкции водных крыльев — это сейчас программа максимум для команды. Первые тренировочные заезды показали, что пока лодка нестабильно работает на этих крыльях. Поэтому на соревнованиях конструкцию мы не используем", — рассказал консультант Togliatti Solar Team, заведующий кафедрой "Проектирование и эксплуатация автомобилей" института машиностроения ТГУ Александр Бобровский.

Команда Togliatti Solar Team является участником проекта Высшей инженерной школы — стратегического проекта Программы развития Тольяттинского государственного университета. В 2019 года на Всероссийских инженерных соревнованиях "Солнечная регата", которые проходили в Казани, Togliatti Solar Team заняла 1-е место в классе "Экспериментальный". В немецком Вильдау на международных инженерных соревнованиях Wildauer Solarbootregatta–2019 участники проекта Togliatti Solar Team также заняли 1-е место в третьем, самом престижном классе — "Экспериментальный".

Соревнования "Солнечная регата" проводятся в России с 2014 года. Это проект, направленный на развитие возобновляемых источников энергии посредством проведения школьных и студенческих инженерных соревнований. Важной особенностью является то, что команды-участники сами строят плавательное средство на солнечных батареях.