Студенты ТГУ победили в соревнованиях "Солнечная регата"

Студенческая команда Тольяттинского госуниверситета Togliatti Solar Team, выступающая на лодке на солнечных батареях, стала первой в общекомандном зачете Всероссийских инженерных соревнований "Солнечная регата". Это первое состязание за последние два года, на которое выехали тольяттинцы.
"Солнечная регата 2021" проходила 28 августа на Гребном канале Нижнего Новгорода — в акватории Нижегородской областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту. Участие в соревнованиях приняли 19 школьных и студенческих команд со всей России.
Из-за пандемии в 2020 году соревнования отменили и перенесли их проведение на 2021 год. Но и в этом году Togliatti Solar Team попала на старт только со второго раза. В конце июня команда, уже доехав до Нижнего Новгорода, узнала, что руководство Нижегородской области объявило о запрете всех массовых и спортивных мероприятий. В августе запрет был снят, и "Солнечная регата-2021" все-таки состоялась.
В гонке на скорость и маневренность Togliatti Solar Team уступила по баллам команде Московского государственного технического университета. Но в трехчасовой гонке на выносливость тольяттинцы не упустили удачу.
"За три часа пилот Леонид Харин прошел на лодке порядка 59 кругов — практически 30 км. И это был лучший результат соревнований, что позволило нам занять первое место в общем командном зачете, — отметил консультант Togliatti Solar Team Павел Крюков. — Впрочем, тогда для нас результат был не столь важен. Важно, что мы смогли выехать на соревнования, встретить друзей из других вузов, пообщаться с людьми, объединенными идеей строительства лодок на солнечных батареях, обменяться идеями и опытом".
Такой обмен мнениями важен для команды Togliatti Solar Team. Сейчас студенты вносят ряд усовершенствований в конструкцию лодки на солнечных батареях. В частности, работают над стабилизацией системы водных крыльев. Это позволит увеличить скорость транспортного средства и снизить энергозатраты до 50%.
"Совершенствование конструкции водных крыльев — это сейчас программа максимум для команды. Первые тренировочные заезды показали, что пока лодка нестабильно работает на этих крыльях. Поэтому на соревнованиях конструкцию мы не используем", — рассказал консультант Togliatti Solar Team, заведующий кафедрой "Проектирование и эксплуатация автомобилей" института машиностроения ТГУ Александр Бобровский.
Команда Togliatti Solar Team является участником проекта Высшей инженерной школы — стратегического проекта Программы развития Тольяттинского государственного университета. В 2019 года на Всероссийских инженерных соревнованиях "Солнечная регата", которые проходили в Казани, Togliatti Solar Team заняла 1-е место в классе "Экспериментальный". В немецком Вильдау на международных инженерных соревнованиях Wildauer Solarbootregatta–2019 участники проекта Togliatti Solar Team также заняли 1-е место в третьем, самом престижном классе — "Экспериментальный".
Соревнования "Солнечная регата" проводятся в России с 2014 года. Это проект, направленный на развитие возобновляемых источников энергии посредством проведения школьных и студенческих инженерных соревнований. Важной особенностью является то, что команды-участники сами строят плавательное средство на солнечных батареях.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.