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Туризм Общество

Самарскую область посетило рекордное количество туристов за последние пять лет

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по июль 2021 года в Самарскую область прибыло более 1 млн туристов, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 года (738 692 чел.) и является рекордным показателем за последние пять лет, сообщают аналитики BigData.

Самарская область — один из регионов России с высоким туристическим потоком. Растущая привлекательность региона для туристов — результат планомерной работы областного Правительства по реализации задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым.

На территории 63-го региона сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, культурного и исторического наследия, развита туристская инфраструктура, проходят важные экономические, спортивные и культурные события, крупные международные и межрегиональные мероприятия — все это позволяет притягивать в область туристов со всей страны.

По итогам 7 месяцев 2021 года определен ТОП-10 регионов, из которых наиболее часто приезжали гости в Самарскую область:
1. Оренбургская область;
2. Москва;
3. Ульяновская область;
4. Республика Татарстан;
5. Республика Башкортостан;
6. Саратовская область;
7. Московская область;
8. Нижегородская область;
9. Санкт-Петербург;
10. Краснодарский край.

Основную массу гостей составляют туристы в возрасте 35–44 лет (31%) и 25–34 лет (22%). Меньше всего туристов посещают наш регион в возрасте старше 65 лет (4%).

Большинство приезжих туристов — мужчины (57%), женщин — 43%. Средняя продолжительность пребывания туристов в Самарской области составляет 4 суток.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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