Губернатор: "Волейбольная "Нова" — клуб, которым гордится самарский регион"

В пятницу, 3 сентября, в Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию мужского профессионального волейбола в Самарской области и клуба "Нова". К болельщикам, ветеранам, действующим спортсменам и любителям волейбола по случаю знаменательной даты обратился губернатор Дмитрий Азаров.

Первый профессиональный волейбольный клуб в Куйбышеве был создан 23 августа 1971 года при поддержке Средневолжского транспортного управления. "Автомобилист" выступал в различных официальных союзных соревнованиях и был первой командой региона, где было регулярное финансирование, постоянные зарплаты для игроков, возможности приглашать иногородних спортсменов.

Преемницей ВК "Автомобилист" стала команда "Октан", сформированная в 1993 году на базе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Позднее она была переименована в "Нову".

"В первую очередь хочу поздравить и поблагодарить ветеранов новокуйбышевского и самарского волейбола, тренеров, которые всю жизнь посвятили спорту и детям. Благодаря вам у нас появляются игроки, представлявшие и защищающие сегодня честь города, нашего региона и страны", — отметил глава региона.

Волейбол — один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области, им регулярно занимается более 39 тыс. жителей региона. Дмитрий Азаров отметил, что клуб "Нова" способствует привлечению детей и молодежи к занятиям волейболом и спортом.

"Волейбольная команда "Нова" — это клуб, которым гордится наш регион. Мальчишки и девчонки равняются на вас, приходят в спорт, спортивные школы и секции, занимаются своим здоровьем, учатся играть и быть в команде. Самое главное, что они вырастут здоровыми и разносторонне развитыми людьми. Благодаря национальным проектам, инициированным президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, федеральным и региональным программам мы создаем новые возможности для занятий спортом по всей Самарской области. И я рад, что спорт в Новокуйбышевске динамично развивается", — отметил губернатор.

От лица Всероссийской федерации волейбола клуб "Нова" и волейбольную общественность региона поздравил генеральный секретарь организации Александр Яременко: "50-летие — это знаменательная дата для клуба и всего самарского волейбола. Желаю "Нове" со временем вернуться в Суперлигу".

Сегодня волейбольный клуб "Нова" выступает в Высшей лиге "А" чемпионата России и ставит перед собой задачу вернуться в элитную лигу.

"Мы намерены бороться за выход в Суперлигу. Кроме этого, задачи ВК "Нова" — популяризация волейбола, привлечение детей и молодежи в спорт, подготовка своих местных игроков. Мы очень хотим, чтобы в клубе играло как можно больше собственных воспитанников. Все эти задачи невозможно было бы решать без всемерной поддержки правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он уделяет большое внимание отрасли спорта в регионе, в том числе профессиональным командам, которые защищают честь региона на соревнованиях различного уровня, способствуют развитию своего вида спорта, за эти команды болеют жители области. И клуб "Нова" сегодня живет благодаря поддержке областных властей, которую мы получаем и чувствуем каждый день", — подчеркнула генеральный директор ВК "Нова" Оксана Кузнецова.