16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор: "Волейбольная "Нова" — клуб, которым гордится самарский регион" Дмитрий Азаров отметил достижения работников нефтяной, газовой и топливной промышленности региона Дмитрий Азаров с земляками почтил память погибших во Второй мировой войне Дмитрий Азаров: "Министерство окажет содействие по привлечению инвестиций в IT-сферу" В Самаре открылся центр компетенций Спецсвязи

Губернатор Власть и политика

Губернатор: "Волейбольная "Нова" — клуб, которым гордится самарский регион"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 3 сентября, в Новокуйбышевске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию мужского профессионального волейбола в Самарской области и клуба "Нова". К болельщикам, ветеранам, действующим спортсменам и любителям волейбола по случаю знаменательной даты обратился губернатор Дмитрий Азаров.

Первый профессиональный волейбольный клуб в Куйбышеве был создан 23 августа 1971 года при поддержке Средневолжского транспортного управления. "Автомобилист" выступал в различных официальных союзных соревнованиях и был первой командой региона, где было регулярное финансирование, постоянные зарплаты для игроков, возможности приглашать иногородних спортсменов.

Преемницей ВК "Автомобилист" стала команда "Октан", сформированная в 1993 году на базе Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. Позднее она была переименована в "Нову".

"В первую очередь хочу поздравить и поблагодарить ветеранов новокуйбышевского и самарского волейбола, тренеров, которые всю жизнь посвятили спорту и детям. Благодаря вам у нас появляются игроки, представлявшие и защищающие сегодня честь города, нашего региона и страны", — отметил глава региона.

Волейбол — один из самых популярных и массовых видов спорта в Самарской области, им регулярно занимается более 39 тыс. жителей региона. Дмитрий Азаров отметил, что клуб "Нова" способствует привлечению детей и молодежи к занятиям волейболом и спортом.

"Волейбольная команда "Нова" — это клуб, которым гордится наш регион. Мальчишки и девчонки равняются на вас, приходят в спорт, спортивные школы и секции, занимаются своим здоровьем, учатся играть и быть в команде. Самое главное, что они вырастут здоровыми и разносторонне развитыми людьми. Благодаря национальным проектам, инициированным президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным, федеральным и региональным программам мы создаем новые возможности для занятий спортом по всей Самарской области. И я рад, что спорт в Новокуйбышевске динамично развивается", — отметил губернатор.

От лица Всероссийской федерации волейбола клуб "Нова" и волейбольную общественность региона поздравил генеральный секретарь организации Александр Яременко: "50-летие — это знаменательная дата для клуба и всего самарского волейбола. Желаю "Нове" со временем вернуться в Суперлигу".

Сегодня волейбольный клуб "Нова" выступает в Высшей лиге "А" чемпионата России и ставит перед собой задачу вернуться в элитную лигу.

"Мы намерены бороться за выход в Суперлигу. Кроме этого, задачи ВК "Нова" — популяризация волейбола, привлечение детей и молодежи в спорт, подготовка своих местных игроков. Мы очень хотим, чтобы в клубе играло как можно больше собственных воспитанников. Все эти задачи невозможно было бы решать без всемерной поддержки правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он уделяет большое внимание отрасли спорта в регионе, в том числе профессиональным командам, которые защищают честь региона на соревнованиях различного уровня, способствуют развитию своего вида спорта, за эти команды болеют жители области. И клуб "Нова" сегодня живет благодаря поддержке областных властей, которую мы получаем и чувствуем каждый день", — подчеркнула генеральный директор ВК "Нова" Оксана Кузнецова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Бабельчук 03 августа 2021 12:13 Дмитрий Азаров попросил от ГИБДД жестких мер к подрядчику развязки в Тольятти

и правильно

Ekaterina Belskaya 19 мая 2021 22:15 Виктория Каткова: Губернатор дал конкретные инструменты помощи жителям в вопросах ЖКХ

ВРАНЬЁ!!!!!!!!!!!!!ГЖИ покрывает УК.

Георгий Семашко 17 мая 2021 20:42 Дарья Кислицына: Дмитрий Азаров изначально сделал акцент на стратегических вопросах развития и решении проблем региона

Апофеоз пустословия.

Дмитрий Миленин 29 апреля 2021 18:28 В Самаре открылся региональный центр "Мой бизнес"

расшифрован термин БИЗНЕС ибн busyness ЗАНЯТОСТЬ просто то чем ты занимаешься облачи в форму госвалидации через ИП

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:16 В Самарской области разработают проекты под гранты президентского фонда культурных инициатив

нужно искать глобальные темы, а не размениваться на мелочи. Сельские музеи вполне способен потянуть бюджет субъекта на долгосрочное и поэтапное планирование.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3