Отрадный отмечает 65-летие со дня основания

В воскресенье, 5 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Отрадном. Сегодня город отмечает 65-летний юбилей. Основные торжества прошли в городском парке, который благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Отрадный уже самим своим названием несет большой позитивный заряд всем, кто приезжает сюда, и тем более тем, кто остается здесь жить навсегда. Отрадный сегодня — динамично развивающийся город, по уровню благоустройства можно сказать, что город — сад, — отметил губернатор. — Хочу поблагодарить вас за бережное отношение к родному городу. То, что сегодня Отрадный один из самых благоустроенных городов Самарской области — это, конечно, заслуга ваша, всех жителей. Бывал здесь не раз, в разные десятилетия и годы. Всегда жителей Отрадного отличала настоящая любовь к своему городу, готовность вкладывать силы и средства для того, чтобы что-то для него сделать".

Глава региона подчеркнул: город славен своими трудовыми династиями. Не случайно День города отмечается в День нефтяника.

"Отрадный — один из самых активных городов по участию в программах и проектах. Инициативы граждан находят грантовую поддержку в рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, нашего проекта "Содействие". Уверен, что сообща мы еще многое сделаем для того, чтобы город развивался и процветал", — отметил губернатор.

По случаю праздника к горожанам также обратился депутат Государственной Думы РФ от Самарской области, Герой России Игорь Станкевич.

"Город Отрадный стал ярче, светлее, каждый год открываются новые объекты. Это все заслуга жителей, их желание создать новое, показать свои возможности. Неслучайно Отрадный является победителем во многих конкурсах и активным участником федеральных проектов. Все это — люди. Спасибо вам, что любите родной город, сохраняете его и развиваете", — сказал Игорь Станкевич.

Жителей Отрадного поздравил уполномоченный представитель Федерации профсоюзов Самарской области по взаимодействию с муниципалитетами Дмитрий Холин.

"Поздравление от Федерации профсоюзов не только не случайно, но и символично именно в Отрадном, потому что именно 1 мая, в День весны и труда было объявлено решение о том, что Отрадный стал городом. И свершения, которые этому предшествовали, были настоящим трудовым подвигом. Но еще большие достижения были в наше, современное время, и очень важно, чтобы в будущем продолжались подвиги, достойные достижений наших ветеранов", — отметил Дмитрий Холин.

В день города награды были вручены самым активным жителям, благодаря заслугам которых город процветает. Так, благодарность Президента РФ была объявлена Наталье Гросс, которая возглавляла парк Отрадного с 1997 по 2013 годы.

"Эта награда — заслуга всего коллектива парка. Я родилась здесь на следующий год после рождения Отрадного. Люблю свою малую Родину и горжусь ей, — сказала Наталья Ивановна. — Очень благодарна Главе региона за то, как преобразился парк. Каждый день прихожу сюда — и сердце радуется!"

Дмитрий Азаров и Игорь Станкевич оценили благоустройство парка. Этот зеленый уголок появился в городской черте в 1963 году. Тогда для его создания закупили и высадили 3497 деревьев и больше 20 тыс. кустарников. Количество зеленых насаждений с каждым годом увеличивалось. Первый аттракцион "Колесо обозрение" установили в парке в 1977 году.

В 2020 г. по нацпроекту "Жилье и городская среда" парк благоустроили. На аллеях уложили плитку, установили модульные киоски, кафе и туалеты. Для молодежи сделали площадку с оборудованием для воркаута, скейт-площадку, беговые и велосипедные дорожки. Построили сцену, амфитеатр, входные группы и фигурное ограждение. Кроме того, в парке в канун 65-летия Победы установили мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов, погибших в афганской, чеченской и других локальных войнах и боевых действиях, благоустроили аллею без вести пропавших солдат в годы Великой Отечественной войны. На каждом из 18 посаженых в аллее деревьев прикреплена табличка с именем фронтовика.

Работы в парке вели и в этом году. Так, в мае–июне здесь высадили 40 саженцев березы, более 1000 однолетних и многолетних цветов, уложили травяной газон на площади в один гектар.

На территории парка ежегодно проводится около 400 мероприятий, их посещает более 35 тыс. человек. Сегодня там прошел один из самых масштабных и важных праздников — День города. Для гостей парка казачьи песни исполнили народный фольклорный ансамбль "Заряница", воспитанники "Детской художественной школы" представили свои работы на Аллее художников, а преподаватели этого учебного заведения провели мастер-классы по бумажной пластике и лепке из пластилина. Отрадненские спортсмены продемонстрировали свои навыки на спортивной площадке. Среди них были призеры первенства Самарской области по баскетболу, участники регионального этапа "КЭС-БАСКЕТ".

В 15:00 в парке на аллее Памяти состоялась торжественная линейка городских военно-патриотических клубов, посвященная юбилею города. Дмитрий Азаров и Игорь Станкевич вместе с курсантами и юнармейцами возложили цветы к мемориальному камню, посвященному памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС и памятнику полному кавалеру Ордена Славы, герою-танкисту Прокофию Лукьянову.

"Рад был увидеть, что парк, созданный в первую очередь благодаря инициативе и энергии жителей Отрадного, при поддержке федеральной и региональной власти, нацпроекту, развивается. Уверен, что благодаря поддержке Президента Владимира Владимировича Путина мы продолжим такое же динамичное развитие и впредь", — отметил губернатор.

Дмитрий Азаров призвал горожан вносить свои идеи и предложения по дальнейшему развитию парка и всего Отрадного.

Губернатор также осмотрел территорию вблизи отрадненского Кафедрального собора и Духовно-просветительского центра, которую благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году.

Собор начали строить в 2001 году. В 2010 г. был установлен первый купол, а последний, девятый, в 2012. В 2020 г. по программе ФКГС были выполнены работы по благоустройству территории Кафедрального собора и Духовно-просветительского центра. Подрядчики установили здесь ротонду и фонтан, детскую игровую площадку, уложили тротуарную плитку, высадили 107 деревьев и выстелили газон с автополивом.

Дмитрий Азаров спросил у жителей, довольны ли они благоустройством территории Собора. Люди ответили, что для них это стало настоящим подарком.

"Хочу вас поблагодарить за инициативу об обустройстве Соборной площади, которая исходила от прихожан. На мой взгляд, сделано все с душой и любовью. Очень надеюсь, что и дальше Отрадный продолжит благоустраиваться", — поделился впечатлениями губернатор.