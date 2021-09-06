На трассе М-5 под Тольятти загорелся грузовик

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В понедельник, 6 сентября, примерно в 17:16, на 979 км трассы М-5, неподалеку от с. Зеленовка Ставропольского района загорелся грузовик ГаЗ с прицепом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.