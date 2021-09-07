Самарских предпринимателей научат, как стать эффективным владельцем своего бизнеса

15 сентября в Самаре состоится тематическая бизнес-конференция "Три кита владельческой эффективности". Для собственников бизнеса важно, чтобы процесс управления и контроля предприятием был систематизирован и отлажен. Тогда бизнес не требует внимания 24 часа в сутки семь дней в неделю, постоянно находится в оптимальном состоянии, не является источником постоянной головной боли и приносит удовлетворение.

Управляющей партнер консалтинговой компании Alfa Business Group, региональный представитель КАГ "Эккона" (Санкт-Петербург), член ассоциации профессиональных директоров АНД, сертифицированный "Независимый директор", председатель правления Межрегиональной ассоциации "Веха", независимый директор в ряде частных и государственных компаний Яков Сигал рассказал, кому будет полезно посетить эту конференцию.

Для кого проводится конференция

Эта конференция для владельцев и руководителей среднего и крупного частного бизнеса. Во время ее работы не будут говорить о публичных компаниях, акционерных обществах, потому что там система управления выстроена иначе, она определена и регламентирована на законодательном уровне.

Если говорить о частном бизнесе, то, так сложилось, что сегодня владельцам не хватает знаний и опыта организации правильной системы управления компанией, особенно на ее зрелом этапе. Причина в том, что владельцев этому просто нигде не учат. Для менеджеров существуют всевозможные институты, программы, курсы. Но если речь заходит о владельцах, предполагается, что они сами выросли вместе со своим бизнесом, получили некий опыт, положительный или отрицательный, и должны сами все знать и уметь. На самом деле это, конечно, не так.

При этом вместе со взрослением, ростом бизнеса роль его владельца должна меняться. Мы постарались выстроить конференцию таким образом, чтобы показать сферы, которыми должен заниматься владелец зрелой организации.

На мой взгляд, собственник должен уделять все меньше и меньше внимания непосредственно управлению операционной деятельностью. Не берем во внимание ситуацию, когда он одновременно профессиональный менеджер и получает удовольствие от самого процесса управления.

Мы исходим из того, что существующий российский средний и крупный частный бизнес, как правило, рождался в 90-е и начале двухтысячных годов. Откровенно говоря, тогда успех владельца определялся не столько качеством управления компанией, сколько умением найти выгодные сегменты в экономике, смелостью в принятии нестандартных решений, отвагой, возможно, даже агрессией. При этом за счет низкой конкуренции рынок прощал определенные ошибки, люфты. Но за 25-30 лет многое изменилось, российский бизнес повзрослел, существенно выросла конкуренция. Все это привело к тому, что сейчас возможностей для люфтов становится все меньше и меньше. Отмечу, что компании, собственники которых много ошибались, до сегодняшнего дня не дожили. Поэтому предприниматели, сумевшие провести свой бизнес через все проблемы российской экономики, безусловно, люди не ординарные.

Тем не менее на функции владельца, которые становятся все более важными, собственники, по разным причинам, обращают мало внимания — нет знаний, понимания, умения, правильного взгляда на ситуацию, осознания ценности именно владельческого менеджмента. Эти интересные для владельца вопросы мы осветим на конференции. В программу конференции входят следующие темы.

Зачем нужен Совет директоров и как его создать

Одной из важных тем будет построение системы корпоративного управления в частном бизнесе через привлечение независимых директоров и создание Совета директоров. То, что реализовано в очень больших компаниях, сейчас все чаще используется в частном бизнесе, потому что позволяет правильно выстроить систему отношений между владельцем и топ-менеджерами, получить дополнительную экспертизу внешних специалистов, привлеченных в Совет в качестве независимых директоров. Создается площадка, на которой собственники и топ-менеджеры могут синхронизировать свои оценки ситуации в компании и договориться о ключевых моментах в развитии бизнеса. Часто Совет директоров с привлечением независимых директоров становится гарантом выполнения этих договоренностей.

Причина в том, что, хотим мы этого или нет, но частный бизнес, как правило, — это абсолютная монархия владельца. С одной стороны, это позволяет быстро принимать решения, с другой — приводит к тому, что компанию лихорадит, если решения не обдуманные. Формализованная площадка для обсуждения в рамках Совета директоров в непубличном бизнесе — прекрасный полигон для того, чтобы договариваться топ-менеджерам и собственнику. Главное — сделать прозрачной зону договоренностей между владельцем и управленцами. Тогда она станет законом, который все соблюдают.

Эту тему будет освещать Игорь Розанов — управляющий директор "Академии АНД", член Советов директоров ряда частных компаний, лидер практики "корпоративное управление в частном бизнесе" АНД, один из лучших экспертов именно в построении систем корпоративного управления в частном бизнесе.

Также на конференции поделятся практическим опытом создания Совета директоров. Владельцы расскажут, как им удалось сформировать этот орган управления и каким образом они смогли отойти от оперативного управления. Приглашены опытные независимые директора, которые входят в Советы директоров крупных компаний: Виталий Неменов, председатель Совета директоров ГК "Семь+Я", председатель правления ПО Дрогери Союз, руководитель проекта ЦЗиО Волжские Термы, и Александр Кобенко, член совета директоров АО "АКРОН ХОЛДИНГ", член совета директоров обществ, владелец собственных бизнесов, венчурный инвестор. Будут разобраны реальные кейсы.

Стратегия частного бизнеса

В идеале сегодня должны быть отдельно разработаны стратегия компании и стратегия владельца. При этом стратегия владельца должна опережать стратегию компании, потому что у владельца могут быть желания, напрямую не связанные с бизнесом, но которые могут сильно на него повлиять. Например, у собственника прекрасный бизнес, но он по каким-то причинам хочет переехать в другую страну. Тогда владельцу нужно решать, что делать с бизнесом — продавать, входить с кем-то в альянс, передавать в управление. Эти решения нужно принять, и они будут накладываться на стратегию развития компании. И про это расскажет Святослав Бирюлин — эксперт в области стратегического управления, владелец компании Sapiens Consulting, входит в Советы директоров (Наблюдательные советы) и возглавляет комитеты по стратегии в компаниях Biovitrum (Санкт-Петербург), NAWINIA (Москва), АО "Экотон+" (Казахстан). Святослав рассмотрит вопрос, как стратегия компании и Совет директоров могут быть инструментом реализации целей владельца. Это новый и интересный взгляд со стороны собственника бизнеса.

Системы управления

Для освещения этой темы приглашен Александр Фридман — известный эксперт именно в построении систем управления. У него большой практической опыт внедрения регулярного менеджмента в компаниях. Его стаж в бизнесе — 33 года. Он расскажет о корпоративной структуре с точки зрения ее формирования и совпадения с ожиданиями и целями владельца. Любая компания проходит в своем развитии определенные стадии, при этом она всегда зависит от менталитета и культуры самого собственника. Мы разберем реальные кейсы, как отлаживается корпоративная структура.

Владельческие решения

Абсолютно новая тема, которая становится все более актуальной, — принятие владельческих решений по отношению к бизнесу. Какие виды решений могут быть и как их правильно принимать. На бытовом уровне вроде бы все понятно — собственник бизнеса может его продать, объединиться с кем-то, выйти из управления, передать по наследству. Но если системно рассмотреть все эти вопросы, варианты, взвесить все плюсы и минусы, чтобы осознанно принять то или иное решение, выяснится, что очень сложно найти нужные инструменты для владельцев. Мы постарались систематизировать всю информацию, предложить алгоритм принятия решений, чтобы у владельца была матрица, в которой он сможет найти подходящие инструменты исходя из своих желаний и возможностей и компании, и рынка.

Освещать эту тему приглашен эксперт из Петербурга Николай Захаров, партнер консалтингового консорциума "Эккона — ГринДрайвер", который расскажет и о заблаговременной предпродажной подготовке компании.

Как привести бизнес в регулярное состояние

Еще одно интересное для владельца направление — как навести порядок в бизнесе, привести его в регулярное состояние. Этот вопрос интересует всех предпринимателей, но методологически непонятен набор инструментов, которыми владелец может пользоваться. Такая работа выходит за рамки привычной операционной деятельности компании. В действующем бизнесе на это не хватает ресурсов, времени, фокуса, компетенций. Мы хотим дать четкие алгоритм и методики. Экспертами выступают Яков Сигал и Александр Коровин, ведущий бизнес-эксперт Alfa Business Group, бизнес-консультант с 25-летним опытом антикризисного и системного консалтинга. У нас есть не только опыт консультирования, но и практической работы в своем бизнесе.

Партнерские отношения в бизнесе

Мы говорили про проблемы владельца, когда он один, но они умножаются в разы, когда собственников несколько. У каждого свои цели, ожидания от бизнеса, ценности, взгляды на жизнь, на команду, рынок. Казалось бы, несколько владельцев — это плюс, ведь люди когда-то договорились вместе вести бизнес. Но часто это становится якорем или даже бомбой замедленного действия. Дмитрий Самигуллин, к. ю. н., адвокат, партнер международной юридической фирмы GRATA International, расскажет про партнерскую сессию как инструмент правовой формализации этих договоренностей.

Будет затронут и такой сложный и интересный вопрос, как передача бизнеса наследникам. Это огромный стресс для компании, когда неожиданно появляются люди с другом менталитетом, образованием, бэкграундом. Они по праву управляют предприятием, но часто возникают большие проблемы. Мы хотим проговорить нюансы построения наследственной стратегии, которую нужно выстраивать на многие годы вперед.

Новые темы для предпринимателей

Все эти темы будут новыми для владельцев бизнеса. Они дают свежий взгляд на роль собственника, его взаимоотношения с компанией, командой, возможность принятия наиболее адекватных владельческих и управленческих решений. Состав экспертов и участников сформирован таким образом такой, чтобы был взаимный интерес. Мы хотим провести несколько дискуссий, чтобы проговорить, как реально владельцы решают эти вопросы, какой есть опыт, чтобы можно было им поделиться. Возможно, одной конференции не хватит для полного освещения всех вопросов. Тогда в дальнейшем мы будем изучать отдельные темы более глубоко.

Уверен, что это мероприятие новое и уникальное для Самары. Подобраны очень опытные эксперты, все они — практики. Мы хотим дать реально работающие инструменты, передать практический опыт, чтобы владелец мог с их помощью принять решения по своему бизнесу.

Мероприятие состоится 15 сентября 2021 г. с 10 до 19.00, в отеле "Holiday Inn Samara".

Более подробная информация и регистрация на мероприятие — alfa-event.ru.