В ТГУ отобрали лучшие студенческие стартапы

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) завершился образовательный интенсив проектной деятельности "Startup Week TLT-2021". Его прошли почти 900 первокурсников, которые с 1 по 4 сентября генерировали бизнес-идеи стартапов для рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) и вливались в студенчество опорного ТГУ. 10 из 40 представленных проектов стали лучшими и продолжат развиваться при сервисной поддержке одного из организаторов STARTUP Week — департамента предпринимательства института финансов, экономики и управления (ИФЭиУ) ТГУ.
"Для участия в интенсиве мы распределили ребят по рынкам НТИ. НТИ — программа частно-государственного партнерства по развитию новых рынков на базе высокотехнологичных решений, которые "будут определять развитие мировой и российской экономики через несколько лет". То есть как раз в то время, когда сегодняшние первокурсники будут строить свою профессиональную карьеру", — рассказал директор Центра проектной деятельности ТГУ Юлия Карабельская.
В этом году в качестве эксперимента в интенсив включили проекты-кейсы, сформированные центрами профессиональной практической деятельности, и кейсы долгосрочных проектов опорного ТГУ. Поэтому некоторым первокурсникам не пришлось создавать бизнес-идеи стартапов с нуля.
Один из таких кейсов — исследовательский проект "Истории о Тольятти" студента 4 курса гуманитарно-педагогического института (ГумПИ) Антона Давыденко, который реализуется с марта 2020 года. Автор собирает истории и воспоминания тольяттинцев о значимых для них городских местах, проводит лингвистический анализ историй, чтобы затем составить образ пространства города. 370 собранных историй публикуются в группе проекта, напечатаны в сборнике, изданном на средства, полученные от гранта молодежного банка Тольятти.
"Задачей кейса стало дальнейшее продвижение историй. Я предложил первокурсникам разработать сценарий для лекции в Краеведческом музее, — прокомментировал автор проекта и тьютор интенсива Антон Давыденко. — Ребята пошли дальше и подали идею провести лекцию-выставку с использованием старых и современных фотографий Тольятти. Еще одно предложение моих подопечных — снять видео по мотивам историй — понравилось мне даже больше. Мы уже сняли демоверсию первого видео, и, могу сказать, это гораздо интереснее, чем готовить лекцию-выставку. Вообще ребята из моей команды оказались активными, очень настойчиво и даже ревностно высказывали свое мнение по разным вопросам".
Для профилактики коронавирусной инфекции "Startup Week TLT-2021" прошла в условиях масочного режима и в очном формате с применением дистанционных технологий. В образовательную программу интенсива вошли предварительно записанные лекции преподавателей департамента предпринимательства по маркетингу, анализу рынка и экономике, финансированию и грамотной защите проектов, а также очные мастер-классы тьюторов по командообразованию, генерации идей и формированию других надпрофессиональных компетенций. Стартапы первокурсников оценивали 42 эксперта "Startup Week TLT-2021", 24 из них — представители внешних организаций-партнеров ТГУ — автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", интернет-провайдера "Другой Телеком", группы компаний "ЭкоВоз" и др.
За изучение всех дисциплин образовательной программы, выполнение заданий и итоговую защиту проектов первокурсники получили баллы в командный зачет. На основе баллов был сформирован общий рейтинг, лидерами которого стали 10 команд.
Наибольшее количество баллов набрал стартап для улучшения корпоративной безопасности силовых и иных государственных структур РФ "ЩИТ". Программное обеспечение (ПО) "ЩИТ" создается с целью предотвращения утечки служебной и конфиденциальной информации. ПО использует биометрические данные сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной и секретной информации, контролирует все узлы служебных компьютеров и все действия сотрудника на рабочем месте. В перспективе система "ЩИТ" будет масштабироваться.
"Уже на второй день "Startup Week TLT-2021" мы купили собственный домен и хостинг. Теперь у нас есть одностраничный сайт проекта, где можно посмотреть демо-версию возможного итогового продукта", — пояснил тьютор команды — студент 4 курса ИФЭиУ Ашот Саносян.
Этот и еще 9 проектов-лидеров общего рейтинга в ближайший семестр будут развиваться при поддержке департамента предпринимательства ИФЭиУ ТГУ. Специалисты окажут менторское сопровождение проекта и, в частности, вместе со студентами создадут качественную упаковку и маркетинговую стратегию, поработают над налаживанием связей с потенциальными инвесторами разработки для ее дальнейшей коммерциализации.
Напомним, проектная деятельность внедрена в образовательный процесс ТГУ с 2017 года, и на данный момент в ней задействованы более 4 тысяч студентов-очников Тольяттинского госуниверситета. С первой недели обучения и вплоть до 4 курса они учатся доводить идеи в сфере инновационного, технологического и социального предпринимательства до уровня стартапов. С 2019 года STARTUP WEEK организуют департамент предпринимательства ИФЭиУ совместно с Профкомом студентов и аспирантов ТГУ. Поддержку мероприятию оказывают специалисты Центра проектной деятельности.
"Каждый новый участник ежегодного интенсива делает его программу уникальной и новой. В этом году мы, как организаторы, добавили несколько нововведений. Это и новые мастер-классы, и усиленное внимание теме получения финансирования своей идеи из различных источников. Мы сделали акцент на генерации идей, так как ТГУ входит в новую эру генерации инноваций. Выбрать победителя было непросто, многие команды подошли ответственно как к разработке, так и к презентации своих проектов. На "Startup Week TLT-2021" родилось рекордное количество проектов, которые будут и дальше развиваться. Главное для ребят сейчас — сохранить тот огонь, который зажегся в их сердцах на первой проектной неделе", — прокомментировала руководитель департамента предпринимательства ИФЭиУ ТГУ Наталья Карцева.
"Общее впечатление положительное, особенно учитывая, что стартапы придумывали и представляли первокурсники. В них виден большой потенциал. Надеюсь, что в стенах ТГУ этот потенциал будет только развиваться, а проекты будут совершенствоваться и реализовываться. "Startup Week TLT-2021" — это мероприятие, полезное не только для университета, но и для всего города, поскольку позволяет выявлять творческие способности молодежи. Больше всего запомнился проект на медицинскую тематику, авторы которого предлагали облегчить реабилитацию пациентов с помощью специальных массажных костюмов. Аналоги есть, но они неудобные. Студентки ТГУ предложили инновационное и более комфортное решение", — отметил начальник смены машинного зала оперативной службы филиала ПАО "РусГидро", Жигулевской ГЭС, эксперт Startup Week TLT Владимир Романов.
"Я нахожусь в экспертной комиссии не первый раз. На мой взгляд, уровень подготовки ребят растет. Лучше становится проработка технических решений, более релевантной — экономическая целесообразность. Каждый из проектов был хорош по-своему. Центр машиностроения готов помочь в дальнейшей разработке проектов, если ребятам это потребуется. Также будем рады, если кто-то из них заинтересуется нашими проектами. Мы ищем талантливых ребят", — рассказал инженер центра машиностроения опорного ТГУ, эксперт Startup Week TLT Павел Крюков.
"У ребят очень много энергии и желания привнести что-то новое. Пока не хватает проработки уникальности и актуальности своего проекта, формулировок уникальных торговых предложений. Но у ребят все впереди!", — прокомментировал инженер проектов "LADA Renault" в сфере потребительских свойств, эксперт Startup Week TLT Юрий Ситников.
"По правде говоря, не думала, что проектная неделя принесет столько ярких эмоций и новых впечатлений. Мне казалось, она будет похожа на обычную школьную проектную деятельность — будет однообразно и совершенно не интересно. Но, погрузившись в процесс, я поняла, что в ТГУ все совершенно по-другому. Сложностей не было совсем. С первого дня мы с ребятами стали одной большой "семьей", где каждый в любой ситуации был готов подсказать и помочь. Мы оперативно работали и решали задачи, старались слышать друг друга и принимать точки зрения каждого. Думаю, все это и привело нас к победе. Безусловно, я бы очень хотела продолжить работу над данным проектом", — поделилась впечатлениями первокурсница института математики, физики и информационных технологий, участница проектной команды-победительницы "Startup Week TLT-2021" Анастасия Хребтова.
"Проектную неделю я сначала восприняла как что-то максимально странное и отвлекающее от основной учебы, а потом втянулась и поняла, что это очень даже полезная штука для первокурсника. Мне лично было интересно с нуля прорабатывать идею проекта. И я до сих пор в восторге, что команда из 27 незнакомых друг с другом людей смогла создать проект, который стал 2-м из 40!
Из сложностей назову только состояние "непривычности", характерное для первокурсника, и вытекающую отсюда усталость. Домой я приходила вымотанная, но готовая трудиться дальше, если это понадобится моей команде. Здесь кстати хочется отметить и нашего тьютора Нину Дубовицких. К ней можно было обратиться с любыми вопросами, и она всерьез переживала за наш проект и результат. Мы стали хорошей командой, в которой никто не отсиживается и каждый делают полезное в меру своих возможностей. Я действительно хочу продолжить этот проект не только потому, что он важен и интересен, а еще и ради возможности снова поработать со своей командой", — рассказала студентка первого курса ГумПИ ТГУ Екатерина Титенина.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.