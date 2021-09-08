В ТГУ отобрали лучшие студенческие стартапы

В Тольяттинском государственном университете (ТГУ) завершился образовательный интенсив проектной деятельности "Startup Week TLT-2021". Его прошли почти 900 первокурсников, которые с 1 по 4 сентября генерировали бизнес-идеи стартапов для рынков Национальной технологической инициативы (НТИ) и вливались в студенчество опорного ТГУ. 10 из 40 представленных проектов стали лучшими и продолжат развиваться при сервисной поддержке одного из организаторов STARTUP Week — департамента предпринимательства института финансов, экономики и управления (ИФЭиУ) ТГУ.

"Для участия в интенсиве мы распределили ребят по рынкам НТИ. НТИ — программа частно-государственного партнерства по развитию новых рынков на базе высокотехнологичных решений, которые "будут определять развитие мировой и российской экономики через несколько лет". То есть как раз в то время, когда сегодняшние первокурсники будут строить свою профессиональную карьеру", — рассказал директор Центра проектной деятельности ТГУ Юлия Карабельская.

В этом году в качестве эксперимента в интенсив включили проекты-кейсы, сформированные центрами профессиональной практической деятельности, и кейсы долгосрочных проектов опорного ТГУ. Поэтому некоторым первокурсникам не пришлось создавать бизнес-идеи стартапов с нуля.

Один из таких кейсов — исследовательский проект "Истории о Тольятти" студента 4 курса гуманитарно-педагогического института (ГумПИ) Антона Давыденко, который реализуется с марта 2020 года. Автор собирает истории и воспоминания тольяттинцев о значимых для них городских местах, проводит лингвистический анализ историй, чтобы затем составить образ пространства города. 370 собранных историй публикуются в группе проекта, напечатаны в сборнике, изданном на средства, полученные от гранта молодежного банка Тольятти.

"Задачей кейса стало дальнейшее продвижение историй. Я предложил первокурсникам разработать сценарий для лекции в Краеведческом музее, — прокомментировал автор проекта и тьютор интенсива Антон Давыденко. — Ребята пошли дальше и подали идею провести лекцию-выставку с использованием старых и современных фотографий Тольятти. Еще одно предложение моих подопечных — снять видео по мотивам историй — понравилось мне даже больше. Мы уже сняли демоверсию первого видео, и, могу сказать, это гораздо интереснее, чем готовить лекцию-выставку. Вообще ребята из моей команды оказались активными, очень настойчиво и даже ревностно высказывали свое мнение по разным вопросам".

Для профилактики коронавирусной инфекции "Startup Week TLT-2021" прошла в условиях масочного режима и в очном формате с применением дистанционных технологий. В образовательную программу интенсива вошли предварительно записанные лекции преподавателей департамента предпринимательства по маркетингу, анализу рынка и экономике, финансированию и грамотной защите проектов, а также очные мастер-классы тьюторов по командообразованию, генерации идей и формированию других надпрофессиональных компетенций. Стартапы первокурсников оценивали 42 эксперта "Startup Week TLT-2021", 24 из них — представители внешних организаций-партнеров ТГУ — автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", интернет-провайдера "Другой Телеком", группы компаний "ЭкоВоз" и др.

За изучение всех дисциплин образовательной программы, выполнение заданий и итоговую защиту проектов первокурсники получили баллы в командный зачет. На основе баллов был сформирован общий рейтинг, лидерами которого стали 10 команд.

Наибольшее количество баллов набрал стартап для улучшения корпоративной безопасности силовых и иных государственных структур РФ "ЩИТ". Программное обеспечение (ПО) "ЩИТ" создается с целью предотвращения утечки служебной и конфиденциальной информации. ПО использует биометрические данные сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной и секретной информации, контролирует все узлы служебных компьютеров и все действия сотрудника на рабочем месте. В перспективе система "ЩИТ" будет масштабироваться.

"Уже на второй день "Startup Week TLT-2021" мы купили собственный домен и хостинг. Теперь у нас есть одностраничный сайт проекта, где можно посмотреть демо-версию возможного итогового продукта", — пояснил тьютор команды — студент 4 курса ИФЭиУ Ашот Саносян.

Этот и еще 9 проектов-лидеров общего рейтинга в ближайший семестр будут развиваться при поддержке департамента предпринимательства ИФЭиУ ТГУ. Специалисты окажут менторское сопровождение проекта и, в частности, вместе со студентами создадут качественную упаковку и маркетинговую стратегию, поработают над налаживанием связей с потенциальными инвесторами разработки для ее дальнейшей коммерциализации.

Напомним, проектная деятельность внедрена в образовательный процесс ТГУ с 2017 года, и на данный момент в ней задействованы более 4 тысяч студентов-очников Тольяттинского госуниверситета. С первой недели обучения и вплоть до 4 курса они учатся доводить идеи в сфере инновационного, технологического и социального предпринимательства до уровня стартапов. С 2019 года STARTUP WEEK организуют департамент предпринимательства ИФЭиУ совместно с Профкомом студентов и аспирантов ТГУ. Поддержку мероприятию оказывают специалисты Центра проектной деятельности.

"Каждый новый участник ежегодного интенсива делает его программу уникальной и новой. В этом году мы, как организаторы, добавили несколько нововведений. Это и новые мастер-классы, и усиленное внимание теме получения финансирования своей идеи из различных источников. Мы сделали акцент на генерации идей, так как ТГУ входит в новую эру генерации инноваций. Выбрать победителя было непросто, многие команды подошли ответственно как к разработке, так и к презентации своих проектов. На "Startup Week TLT-2021" родилось рекордное количество проектов, которые будут и дальше развиваться. Главное для ребят сейчас — сохранить тот огонь, который зажегся в их сердцах на первой проектной неделе", — прокомментировала руководитель департамента предпринимательства ИФЭиУ ТГУ Наталья Карцева.

"Общее впечатление положительное, особенно учитывая, что стартапы придумывали и представляли первокурсники. В них виден большой потенциал. Надеюсь, что в стенах ТГУ этот потенциал будет только развиваться, а проекты будут совершенствоваться и реализовываться. "Startup Week TLT-2021" — это мероприятие, полезное не только для университета, но и для всего города, поскольку позволяет выявлять творческие способности молодежи. Больше всего запомнился проект на медицинскую тематику, авторы которого предлагали облегчить реабилитацию пациентов с помощью специальных массажных костюмов. Аналоги есть, но они неудобные. Студентки ТГУ предложили инновационное и более комфортное решение", — отметил начальник смены машинного зала оперативной службы филиала ПАО "РусГидро", Жигулевской ГЭС, эксперт Startup Week TLT Владимир Романов.

"Я нахожусь в экспертной комиссии не первый раз. На мой взгляд, уровень подготовки ребят растет. Лучше становится проработка технических решений, более релевантной — экономическая целесообразность. Каждый из проектов был хорош по-своему. Центр машиностроения готов помочь в дальнейшей разработке проектов, если ребятам это потребуется. Также будем рады, если кто-то из них заинтересуется нашими проектами. Мы ищем талантливых ребят", — рассказал инженер центра машиностроения опорного ТГУ, эксперт Startup Week TLT Павел Крюков.

"У ребят очень много энергии и желания привнести что-то новое. Пока не хватает проработки уникальности и актуальности своего проекта, формулировок уникальных торговых предложений. Но у ребят все впереди!", — прокомментировал инженер проектов "LADA Renault" в сфере потребительских свойств, эксперт Startup Week TLT Юрий Ситников.

"По правде говоря, не думала, что проектная неделя принесет столько ярких эмоций и новых впечатлений. Мне казалось, она будет похожа на обычную школьную проектную деятельность — будет однообразно и совершенно не интересно. Но, погрузившись в процесс, я поняла, что в ТГУ все совершенно по-другому. Сложностей не было совсем. С первого дня мы с ребятами стали одной большой "семьей", где каждый в любой ситуации был готов подсказать и помочь. Мы оперативно работали и решали задачи, старались слышать друг друга и принимать точки зрения каждого. Думаю, все это и привело нас к победе. Безусловно, я бы очень хотела продолжить работу над данным проектом", — поделилась впечатлениями первокурсница института математики, физики и информационных технологий, участница проектной команды-победительницы "Startup Week TLT-2021" Анастасия Хребтова.

"Проектную неделю я сначала восприняла как что-то максимально странное и отвлекающее от основной учебы, а потом втянулась и поняла, что это очень даже полезная штука для первокурсника. Мне лично было интересно с нуля прорабатывать идею проекта. И я до сих пор в восторге, что команда из 27 незнакомых друг с другом людей смогла создать проект, который стал 2-м из 40!

Из сложностей назову только состояние "непривычности", характерное для первокурсника, и вытекающую отсюда усталость. Домой я приходила вымотанная, но готовая трудиться дальше, если это понадобится моей команде. Здесь кстати хочется отметить и нашего тьютора Нину Дубовицких. К ней можно было обратиться с любыми вопросами, и она всерьез переживала за наш проект и результат. Мы стали хорошей командой, в которой никто не отсиживается и каждый делают полезное в меру своих возможностей. Я действительно хочу продолжить этот проект не только потому, что он важен и интересен, а еще и ради возможности снова поработать со своей командой", — рассказала студентка первого курса ГумПИ ТГУ Екатерина Титенина.