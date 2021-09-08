Самарскую область представили на международном форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure 2021"

Во вторник, 7 сентября, в ЦВК "Экспоцентр" в Москве открылся Международный форум-выставка "ОТДЫХ Leisure-2021". Самарская область является участником форума-выставки.

Участие в выставке - уникальная возможность продемонстрировать рекреационные возможности региона. Туроператоры Самарской области и туристические объекты размещения представляют новые travel-программы и продукты, а также инвестиционные проекты. Якорные точки программы - проекты, которые получили поддержку со стороны федерального центра в рамках гранта федерального агентства по туризму (Ростуризм).

В состав делегации вошли представители администраций Самары, Тольятти и Сызрани, туристско-информационного центра Самарской области, Жигулевского государственного природного заповедника им. И.И.Спрыгина, туристических средств размещения, глэмпингов и кемпингов, а также туроператоры региона.

По мнению экспертов и организаторов "ОТДЫХ Leisure-2021", 2021 год может стать переломным для туристического бизнеса. Именно в этом году, в жесткий "ковидный" период, началась реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его успешность и, соответственно, успешность развития отрасли во всех регионах зависит от того, насколько конструктивно и грамотно будет выстроен диалог между участниками туристической отрасли. Одной из приоритетных задач является запуск новых маршрутов, которые в перспективе могут войти в программу "Национальных туристских маршрутов", получат специальную поддержку от федеральных и региональных властей и увеличат туристические потоки по всей стране.

Развитие туристической отрасли Самарской области - приоритетная задача для областного правительства, которая находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. О верности выбранной стратегии развития туристического потенциала региона свидетельствует растущий поток туристов в нашу область: с января по июль 2021 г. туристский поток в Самарскую область составил более 1 млн человек, что на 41,9% выше аналогичного периода 2020 г. (738692 человек), и служит рекордным показателем турпотока за последние десять лет.

В рамках деловой программы форума-выставки состоится подписание соглашения о намерениях по реализации программы Акселератора China friendly между министерством культуры Самарской области и Ассоциацией международного сотрудничества "Мир без границ", а также подписание соглашения о взаимодействии по реализации совместных проектов на территории Самарской области между министерством культуры Самарской области и российской сетью веломаршрутов VeloRussia.

Три активных дня работы на международной выставке позволят не только выстроить новое партнерство между различными бизнес-структурами, но и сформировать условия для обеспечения системного туристического потока в Самарскую область.