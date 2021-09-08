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Губернатор Власть и политика

"Погиб, как Спасатель №1": Дмитрий Азаров выразил соболезнования близким министра МЧС

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с трагической гибелью министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева.

В соболезновании отмечается: "Евгений Николаевич всегда был там, где трудно, где на каждом шагу опасность, где надо быстро и твердо принимать необходимые решения. Вместе со своими коллегами-спасателями он первым приходил на помощь попавшим в беду людям.

Само его присутствие во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вселяло в его подчиненных, всех жителей территорий уверенность в том, что руководство спасательной операцией находится в надежных руках. И погиб он, как Спасатель №1, выполняя свой служебный долг, без колебаний жертвуя собой во имя спасения человеческой жизни.

Нам, жителям Самарской области, Евгений Николаевич Зиничев запомнится как истинный профессионал, настоящий патриот России, человек большого сердца, всегда готовый оказать поддержку региону в вопросах обеспечения безопасности граждан.

Вместе с коллегами, родными и близкими Евгения Николаевича Зиничева мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате".

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