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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Михаленко поблагодарил Дмитрия Азарова за заботу о коллективе АВТОВАЗа

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти АВТОВАЗ интенсифицирует работу конвейера. Это стало возможным благодаря вниманию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к ситуации на предприятии по поставке автокомпонентов и заботе об одном из крупнейших трудовых коллективов региона.

Сборочные линии на тольяттинском заводе с 16 августа работают с перебоями из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании "Роберт Бош Самара". Они, в свою очередь, также испытывают сложности в работе со своими поставщиками.

АВТОВАЗ решает проблемы с дефицитом поставок электронных компонентов на всех возможных уровнях. 6 сентября глава региона провел трехстороннюю встречу со всеми заинтересованными сторонами для обсуждения ситуации и возможных мер по ее решению. "АВТОВАЗ является крупнейшим работодателям на территории Самарской области. В последние недели предприятие было вынуждено, к сожалению, останавливать конвейер из-за сложившейся ситуации с поставкой комплектующих. Мы готовы содействовать тому, чтобы эта ситуация успешным образом разрешилась", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

"Мы особенно благодарны Дмитрию Игоревичу Азарову за его личную вовлеченность и заботу о многотысячном коллективе нашего завода. Мы постепенно начинаем получать необходимые компоненты в ограниченном объеме и запускаем некоторые сборочные линии по мере поступления деталей на завод, — заявил вице-президент по персоналу и социальной политике АО "АВТОВАЗ" Дмитрий Михаленко. — К примеру, на этой неделе у нас работает только Линия Гранта и только два дня. Уже со следующей недели мы планируем увеличить объемы производства, запустив линии Гранта и Нива на два рабочих дня, а линию В0 — на всю неделю. Надеюсь, что если оправдается сегодняшний прогноз поставок компонентов, то от недели к неделе мы сможем постепенно сокращать простои".

Правительство региона во главе с губернатором и при активном взаимодействии с профсоюзной организацией были найдены возможности по поддержке трудового коллектива завода.

"Сегодня до 15 тысяч работников, в зависимости от режима работы сборочных линий, находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной платы, — подчеркнул Дмитрий Михайленко. — Для поддержки работников мы перенесли корпоративный отпуск, который был ранее запланирован на конец декабря, на 25–27 августа, с полной выплатой отпускных за эти дни. 24 августа была выплачена премия по итогам работы за первое полугодие в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, работники, сделавшие прививку от коронавируса, получают по 3 тысячи рублей".

После нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании "Роберт Бош Самара" завод планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации девятичасовых рабочих смен.

Глава региона выразил благодарность профсоюзной организации и руководству АВТОВАЗа за поддержку людей в этот непростой период. "Я рад, что все предварительные договоренности, которые мы достигли вместе с профсоюзами, исполнены, и предприятие прилагает максимум усилий для того, чтобы купировать негативные последствия для трудового коллектива, связанной с такой напряженной ситуацией по поставке комплектующих", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

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